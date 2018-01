/ ÚN.- El presidente Hassan Rohaní dijo este lunes que la mejor respuesta a los problemas económicos que enfrenta hoy Irán es que "el Parlamento, el Gobierno, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y todos los responsables del país estén juntos y unidos" , tras el quinto día de protestas en la república islámica que han dejado 10 muertos.Rohaní reconoció que hay problemas en el país que deben ser solucionados y que el pueblo tiene derecho a criticar, pero que "hay que elegir la manera y la vía legal para expresar la crítica".El mandatario dijo que los enemigos de Irán no toleraron los éxitos que obtuvo su país con el acuerdo nuclear y en la en la eliminación del terrorismo de la región, y que para vengarse estimularon a la gente para que protestase.Simpatizantes del gobierno de Rohaní también salieron a las calles a apoyar la gestión del Mandatario.Injerencia. El Parlamento iraní acusó a Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita de fomentar los disturbios generados en las manifestaciones contra la política económica del Gobierno, que se iniciaron el jueves pasado en Mashhad y se han extendido a otras ciudades.El Legislativo celebró una sesión extraordinaria para evaluar la situación que ha desembocado en choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, en los que han muerto 10 personas y otras 200 han sido detenidas.Por otra parte, los parlamentarios reconocieron que se ha producido un deterioro de la confianza de la población ante el aumento de costo de la vida, la política económica y los casos de corrupción que se han detectado.En tanto, Rusia advirtió ayer que la injerencia foránea en los asuntos internos de Irán es "inadmisible", y expresó su esperanza en que la situación en ese país no se desarrolle por la vía de la violencia y el derramamiento de sangre.El portavoz de la Cancillería rusa se pronunció poco después de que el presidente de EEUU, Donald Trump , afirmara vía Twitter que en Irán "es hora de un cambio".Firmeza. El jefe del Poder Judicial, el ayatolá Sadeq Amolí Lariyaní, ordenó a los fiscales del país enfrentarse con "determinación y seriedad" a los agitadores de las protestas.La televisora estatal reportó como "algunos manifestantes armados intentaron tomar algunas comisarías y bases militares pero enfrentaron la firme resistencia de las fuerzas de seguridad". No se indicó dónde tuvieron lugar los asaltos.En tanto, Alemania apremió a Irán a respetar el derecho a la manifestación pacífica. agenciasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi