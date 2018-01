(VIDEO) Nicolás, el Clap no se recibe cada quince días, como prometiste, dijo Roberto Montemarani

Roberto Montemarani desde el Parque Central de Caracas, el miércoles 13 de diciembre, luego de felicitar al presidente Maduro por el resultado de las elecciones pasa a hacer referencia a la elección de Gustavo Duque a la alcaldía de Chacao. Prosigue con el tema del CLAP: todo aquel que recibe el Clap está contento…Nicolás Maduro no se está cumpliendo lo de que tu tanto hablas que se iba a recibir cada quince días. Hizo referencia Montemarani a la diferencia de precios que se pagan por el CLAP, que puede llegar a ser mas del doble. Ante la variedad de productos importados que trae el CLAP: lentejas del Canada, arroz del Brasil, caraotas de Argentina, pasta de Mexico, azúcar del Brasil, atún de Mexico, salsa ketchup del Paraguay, harina para arepas de los brasileros se pregunta Montemarani, cómo Wilmar Castro Soteldo, quien habla mucho de producción, producción, producción…y si hay mucha producción,…no hay café, no hay arroz, todo es importado, entonces, qué es lo que promociona tanto Wilmar Castro Soteldo? Pasó a comentar la designación de nuevos ministros y comentó sobre la designación de Carlos Osorio como nuevo ministro de Transporte, mencionó Montemarani que no hay una sola persona sobre la faz de la tierra, sobre todo la que ocupa Venezuela , que te hable una a favor de Carlos Osorio. Hizo referencia a lo señalado por José Vicente Rangel, en su programa, quien se refirió a los guisos en la importación de atún.