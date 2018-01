/ .- El capitán del Juventus, Gianluigi Buffon, ha asegurado que le gustaría volver a jugar la final de la Liga de Campeones del pasado junio en Cardiff (Gales, Reino Unido) , en la que su equipo perdió 1-4 contra el Real Madrid Buffon admitió que tiene más remordimientos por haber perdido aquella final de la Copa de Europa que por la eliminación sufrida con la selección italiana en la repesca contra la de Suecia previa al Mundial, en una entrevista publicada hoy por “La Gazzetta dello Sport”.“ Volvería a jugar la final de Cardiff porque, si contra Suecia hemos dado el 80 o el 90 %, contra el Madrid nos faltó unidad en la segunda mitad, algo que siempre ha sido nuestro punto fuerte “, afirmó el guardameta italiano.En esa final, jugada el pasado 3 de junio, el Juventus logró mantener la igualdad (1-1) hasta el descanso, antes de pagar su bajón en la reanudación con tres goles recibidos que le dieron al Real Madrid su duodécima Copa de Europa.“ Quizás pensamos que podíamos jugarle a la par y no es así. Hay valores distintos . Un equipo experto debe entender que de una determinada manera puede ganar a cualquiera. Cuando el nivel sube, hay que estar muy atentos”, consideró.Sin embargo, Buffon no escondió su decepción por el fracaso Mundial vivido con Italia y destacó que las culpas son de toda la selección y no únicamente del entonces técnico, Gian Piero Ventura.“No le reprocho nada (a Ventura) y no es retórica porque cuando las expediciones fracasan la culpa es de todos. Hay momentos en los que no estás a la altura. Contra Suecia nunca ha sido fácil, ni siquiera cuando éramos muy buenos “, dijo.Esa derrota marcó el fin de la carrera de Buffon con la selección y el portero, de 39 años, confirmó que tiene planeado colgar definitivamente las botas al final de la temporada y que solo seguiría si conquista la Liga de Campeones.“ Esa es la única cosa segura “, señaló refiriéndose a un posible triunfo en la Copa de Europa, el único trofeo que le falta a nivel del clubes.El portero admitió que, al llegar a su edad, “hay que entender en qué rol” se puede ser más importante y que no quiere convertirse “en un peso”.“Un hombre de 40 años tiene que entender su responsabilidad. Nunca seré un problema, pero para los que me dieron mucho, como el Juventus y la Selección, siempre estaré allí, en cualquier papel “, aseguró.Buffon también fue preguntado por la posibilidad de que el joven arquero del Milan Gianluigi Donnarumma recale en el Juventus, algo sobre lo que reconoció que fichar por el club turinés nunca es un error.“ Con el Juventus nunca te equivocas. Pero no puedo dar consejos a Gigio (Donnarumma) porque no vivo su situación, no conozco su relación emotiva con el Milan “, expuso.Con información de EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi