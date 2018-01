/ El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha deseado “éxito” a los manifestantes antigubernamentales en Irán en su “noble búsqueda de libertad”, y ha señalado al actual liderazgo iraní como el obstáculo que impide una amistad entre Tel Aviv y Teherán.“Este régimen trata desesperadamente de sembrar odio entre nosotros. Pero no lo logrará. Y cuando este régimen finalmente caiga —y un día lo hará— los iraníes y los israelíes serán grandes amigos de nuevo”, aseveró Netanyahu en una declaración compartida por su Oficina en Twitter.Por otra parte, el líder israelí negó cualquier involucramiento directo de su país en los multitudinarios disturbios en la República Islámica, que han cobrado una docena de víctimas mortales en menos de una semana.“Escuché hoy el reclamo del presidente Hasán Rohaní de que Israel está detrás de las protestas en Irán. Esto no solo es falso, sino que es irrisorio”, agregó Netanyahu. “El pueblo iraní busca las libertades básicas que les han negado durante décadas”, explicó.Anteriormente, el ministro israelí de Transporte e Inteligencia, Yisrael Katz, también deseó a los manifestantes en Irán “éxito en su lucha”, afirmando que “muchas de las amenazas actuales contra Israel” desaparecerían “si ellos logran alcanzar la libertad y la democracia”.Desde que iniciaron las protestas el pasado jueves en varias ciudades iraníes, los manifestantes muestran su descontento por la subida de los precios, la corrupción y la política interior y exterior del Gobierno.Paralelamente, miles de personas han marchado en concentraciones progubernamentales por todo el país, mostrando su respaldo al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí.Declaraciones del PM Netanyahu sobre las manifestaciones en #Irán : "Deseo éxito al pueblo iraní en su noble búsqueda por la libertad" pic.twitter.com/5AFOngg3KZ— Israel en Español (@IsraelinSpanish) January 1, 2018PM Netanyahu: "El cruel régimen iraní desperdicia decenas de miles de millones de dólares propagando el odio. Con este dinero se podía construir escuelas y hospitales. No es de extrañar que madres y padres estén marchando en las calles"— Israel en Español (@IsraelinSpanish) January 1, 2018RTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi