Un estudio elaborado por la empresa estadounidense Redbooth y realizado a miles de empleados de empresas de ese país, arrojó que entre las once de la mañana y la una de la tarde, una persona es capaz de acabar el 9,7 por ciento del trabajo que se propones concluir.Si bien el porcentaje puede parecer bajo, durante el resto del día la productividad no hace más que empeorar, hasta que cae definitivamente a las cuatro de la tarde.>> Facebook reconoce que su uso puede ser nocivo para la saludLos datos arrojados por Redbooth revelan, además, que el día de la semana en el que es más probable que termines lo que te propones es el lunes, seguido del martes. Hasta un 20,4 por ciento del trabajo que se debe hacer, se concluye el primer día de la semana.Por tanto, no es una buena idea plantearse terminar una tarea los días viernes, y mucho menos los fines de semana. Si insistes en realizar tus pendientes los sábados y domingos, sólo podrás completar el 4,7 por ciento de lo que te propongas, indicó el estudio.