/ Carmela Longo.- Mañana miércoles se inicia la XII temporada del Teatro de 1/4 Microteatro Venezuela , la cual se presentará en los espacios de Urban Cuplé , en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, hasta el 28 de este mismo mes.En esta edición, el encuentro tendrá ciertas variantes, según explicó uno de sus organizadores, Dairo Piñeres . Se agregaron dos salas, por lo que el número de propuestas se elevó a 30 en lugar de las 28 de las temporadas anteriores, y también hubo cambio en los horarios de las funciones.Se establecieron tres bloques, iniciando a las 6:15 las obras en diez salas; a las 6:45 pm se abrirán 10 obras más y el resto de los montajes comenzarán a las 7:15 pm. "Ahora el espectador puede entrar a ocho funciones en lugar de seis, lo que le da un rango de mayor amplitud, sorteando cualquier problema de tráfico o de horario laboral que no le daba chance de ver las primeras funciones" , añadió.Del totalidad de las salas, únicamente en 7 se verán dramas. El resto serán comedias ligeras de humor negro, tales como: ¡¡¡Crash!!! Quién tiene la culpa?, de Eduardo Fermín; Extasis, escrita y protagonizada por Virginia Urdaneta; Desnudas en el baño, con Desirée Monasterios y Verónica Arellano; Piñeres actuará en Métete con Mario Sudano; Yo la monto hermana, de Yanosky Munoz; Sal del closet pa'que goces", de Enrique Salas; Nineteen, con Ignacio Marchena; Muertos de amor, de José Luis Useche; Cocinando con Dorangel, escrita y dirigida por Morris Merentes; la comedia musical 01, escrita y dirigida por Fernando Azpurua, y Sin Filtro, de Robert Chacón; Disponibles, dirigida por Carlos Chacón; Protagonistas de novela, el Reality, escrita por Giuliana Rodríguez; Mambo… Pa gozá, de Francys Romero, y La P… de Iris Chacón, protagonizada por Grecia Augusta Rodríguez, entre otras, serán las piezas.Se mantendrán las salas de Micro Stand Up y Micro Novel, fórmulas que han gustado en las dos últimas temporadas.Piñeres dijo que están a la expectativa de superar los 120 mil espectadores que dejó la última edición de 2017, toda vez que la entrada pasó de 5 mil a 60 mil bolívares por función. "Así como la mayoría de las obras son comedias, porque el público habló y lo que quiere es reír, se tuvo que incrementar de esta forma el precio de los boletos porque no daban los precios para cubrir los gastos del montaje. Sabemos que es un aumento importante, pero mantenemos la promoción de 2×1, de martes a viernes y sé que la gente lo entenderá" .En esta oportunidad, el jurado está integrado por puras mujer es: Julie Restifo, Jorgita Rodríguez, Adriana Romero, Marta Estrada y Angélica Escalona, quienes seleccionarán los ganadores de las distintas categorías, los cuales serán anunciados en la tercera semana de actividades.