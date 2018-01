/ Si el gobierno en 18 años dilapidó más de dos billones de dólares?-Si PDVSA va palo abajo hacia el colapso total?-Si el AMO es ya casi del Imperio (las empresas transnacionales)?-Si cada venezolano, inclusive nuestros niños, debe 6.000 dólares c/u?-Si al Soberano le impusieron una anc ilegítima y anticonstitucional?-Si esa anc promueve y protege la Inversión Extranjera en vez de la nacional?-Si el gobierno no facilita, sino que entorpece la producción nacional?-Si el Pueblo Soberano no cuenta con medios de comunicación?-Si el gobierno no quiere, o es incapaz, de controlar a los comerciantes?-Si no existe el Poder Popular, ni la Contraloría Social?-Si no hacemos una Auditoría General Pública y Ciudadana?-Si no castigamos severamente la corrupción?-Si no controlamos rigurosamente a nuestros dirigentes y gobernantes?-Si no hacemos un seguimiento y estricto control a los proyectos en el país?-Si el empresariado y la banca en Venezuela son antinacionales?-Si no existe ninguna verdadera protección al agro venezolano?-Si no tenemos vialidad agrícola, ni vivienda, ni electrificación rural?-Si no producimos en el país la maquinaria agrícola que requerimos?-Si no producimos en el país la suficiente maquinaria industrial básica?-Si no incorporamos nuestras universidades al desarrollo del país?-Si no producimos medicamentos, ni insumos para la salud?-Si no disminuimos el burocratismo?-Si exportamos todas las materias primas y nuestro petróleo crudo?-Si nuestros sindicatos y sindicalistas no defienden a los trabajadores?-Si nuestros dirigentes no saben en qué consiste el socialismo?-Si el gobierno no planifica, sino que improvisa todas sus actividades?-Si no ponemos un "precio justo" a nuestra gasolina para evitar su derroche y el correspondiente contrabando de extracción?Y pudiéramos enumerar muchas más preguntas similares, lo cual nos muestra las acciones que deberemos tomar para defendernos entre todos, chavistas, antichavistas e indiferentes. Por ejemplo: la ilegítima e ilegal anc, acaba de aprobar la "Ley de Promoción y Protección a la Inversión Extranjera" , la cual pone en enorme desventaja a todas las empresas venezolanas y trabajadores en general frente a las empresas extranjeras. Mientras tanto, el gobierno insiste en que le tienen montada una "guerra económica". El gobierno y la burguesía son los principales causantes de dicha "guerra económica".Además, los índices de producción en Venezuela han caído a niveles comparables con los de comienzos del Siglo XX, cuando eran menos de tres millones de habitantes. Y no solo en el sector industrial sino también en el de la construcción y hasta en el sector agrícola, pues ya no se consiguen ni semillas, ni abonos, ni fertilizantes, mucho menos maquinaria agrícola. La agroindustria se encuentra estancada a los niveles más bajos en más de setenta años. Para completar el cuadro, el 80% de las refinerías en el país están paralizadas. Según Iván Freites, secretario general del sindicato de Trabajadores Petroleros, "personeros del Gobierno vieron que importar era un buen negocio para sus bolsillos". Indicó que "No hay lubricante, ni gasolina en Venezuela . La gasolina 95 está presentando problemas". "No estamos produciendo ningún combustible. Apenas, si acaso, 50 mil barriles diarios en Amuay y de 65 octanos. La gasolina está saliendo oscura porque está fuera de las especificaciones necesarias. No es ni de 87 octanos. 200 mil barriles de gasolina es el consumo nacional y las refinerías están prácticamente paralizadas en su totalidad". Denunció que los trabajadores de los taladros no se están alimentando bien. "Dentro de un taladro tuvieron que bajar 12 trabajadores desnutridos porque ni siquiera están comiendo bien. Los trabajadores han perdido alrededor de 12 kilos. Eso no es culpa de ningún imperio sino de los planes de Maduro ". Los comerciantes violan todos los controles que intenta poner un desgobierno arbitrario . Los servicios públicos y privados son prestados al capricho de las empresas y sus empleados, sin obedecer a criterios claros y definidos. Los bancos deciden lo que podemos hacer con nuestro dinero. Lo único que ha aumentado es la enorme inflación, nunca antes vista en Venezuela , que ha hecho añicos nuestra moneda, como consecuencia de la casi nula capacidad de producción nacional, el aumento continuado del salario mínimo y la impresión de dinero inorgánico. Como nunca antes, es alarmante la escasez y la pobreza en Venezuela y no hay indicios de que puedan disminuir, al contrario, se están tornando estructurales.Es por esto que el hambre, la miseria y la inseguridad del pueblo están llegando a niveles dramáticos, pues ya ni siquiera hay dinero suficiente para importar los alimentos y medicinas más indispensables. No obstante vivimos la absurda realidad de que una gandola repleta de gasolina tiene un precio inferior al de un cartón de huevos. Con esta política, el país se ha desangrado brutalmente, mientras unos pocos directivos de PDVSA y del psuv se han enriquecido de manera criminal. Pero el gobierno de Maduro se preocupa más por obligar al pueblo a sacar el carnet de la patria.La crisis económica que sufre el país lleva ya más de cuatro años y está dejando una "estela histórica" de miseria, dolor y tristeza entre los venezolanos pero las autoridades del Gobierno son incapaces de superarla y solo atinan a perseguir implacablemente la disidencia.Han convertido al pueblo venezolano en "una sociedad de pobres sentados sobre piedras de oro que ni siquiera podemos disfrutar nuestras abundantes riquezas".No basta con hacer elecciones para que exista una verdadera democracia. Necesitamos un pueblo "consciente y organizado", para lo cual deberá estar bien informado. De otra manera no existirá ni " democracia participativa ni Poder Popular".El psuv es una maquinaria para ganar elecciones. Programarán todas las que crean necesarias y arrasarán siempre a los partidos más pequeños, sean chavistas o antichavistas, pues cuentan actualmente con el control de todos los Poderes Públicos, con el Poder Mediático, el Poder Económico y un CNE complaciente y sumiso.A nuestro juicio, el psuv y el gobierno actual se han desviado del Proyecto Bolivariano. Quienes defendemos el verdadero legado del Comandante Chávez, siguiendo los lineamientos de Bolívar, Rodríguez y Zamora debemos permanecer unidos con el fin de impedir su definitiva desaparición. Es por esto que hacemos un llamado a la unión de todos quienes nos consideramos verdaderos bolivarianos, o disentimos de la manera en que el psuv-gobierno está dirigiendo el país, a constituir un Frente Amplio Bolivariano que pueda restituir el rumbo perdido. Dicho Frente pudiera incluso pertenecer a una tolda política ya legalizada e inscrita en el CNE, para mayor rapidez.Debemos abandonar todos esos partidos pequeños, que son presa fácil de la perversa polarización psuv-mud.Un ejemplo concreto lo estamos observando con el atropello a la valiente población del municipio Simón Planas del estado Lara, la cual se encuentra luchando heroicamente para hacer valer su triunfo en las pasadas elecciones del 10 de Diciembre, hecho que debe ser conocido en todo el país y también a nivel internacional.Es necesario vencer el trinomio psuv-gobierno-mud, para lo cual se requiere la construcción, desarrollo y consolidación de un verdadero Frente Amplio Bolivariano con " consciencia social" y unos cuadros políticos organizados.Para esto es indispensable la comunicación y la información , o sea requerimos un Sistema Nacional de Medios Públicos, que por supuesto ya existe, y que pertenece al Pueblo Soberano, pues forma parte del legado de Chávez, quien le ordenó a Ernesto Villegas su conformación. Dicho sistema es el SIBCI (Sistema Bolivariano de Comunicación e Información). Pero el SIBCI fue usurpado por el gobierno de Maduro y como resultado, en la actualidad el pueblo carece de medios de comunicación que son indispensables para organizarse y evitar ser manipulado. El Pueblo Soberano se encuentra actualmente confundido, desmoralizado, desesperado y con miedo, frente a un desgobierno autoritario y corrupto, que juega con la miseria del pueblo, usando la desinformación y manipulación general, y corre el peligro de caer en la anarquía total si no ocurre antes un cambio radical pronto. Pero mientras tanto, el Jefe de Estado intenta en vano irradiar optimismo. Durante la emisión del programa La Hora de la Salsa que transmite Radio Miraflores FM expresó: "y a pesar de las dificultades, estamos terminando un 2017 victorioso, con un pueblo alegre y feliz" .Es una ingenuidad cercana a la estupidez esperar que los burócratas, o quienes se han adueñado de las riquezas del país ayuden a realizar los cambios que requiere el pueblo. Ellos son nuestros principales enemigos. Son entreguistas y cínicos. A ellos lo único que les interesa es conservar sus privilegios. La solución está en nuestras manos. Es el Poder Popular.Debemos construir una sociedad fraterna, solidaria, amorosa y alternativa al capitalismo y al socialismo tal como hasta ahora los hemos aceptado, (y con mas razón si están aliados), pues en el capitalismo estamos sometidos al abuso de los ricos y las grandes empresas y en el socialismo al de la burocracia y el partido. El principal error de Chávez fue haber estimulado la alianza entre el gobierno socialista con el sector capitalista.Ya conocemos las causas de nuestra desgracia. Pero no bastan los lamentos. ¡Todos somos responsables de la recuperación del país!Es al Pueblo Soberano al que le corresponde defenderse y vigilar a sus gobernantes y dirigentes, pero hasta ahora el pueblo se ha dejado manipular. Si no se organiza, si no se defiende, si no actúa, siempre estará sometido y pisoteado por ellos.El pueblo debe organizarse para controlar y auditar todas las acciones del gobierno y a sus funcionarios. No podemos esperar que nos defiendan burócratas o burgueses. Ellos son nuestros verdaderos enemigos.¡T endremos que defendernos nosotros mismos!Y para lograrlo, debemos unirnos alrededor de una causa noble, justa, común, bolivariana, robinsoniana, zamorana, chavista, lejos de esas camarillas o pequeños grupos movidos solamente por intereses egoístas. La mejor manera es practicando la unidad.El Comandante Chávez nos insistió en practicar la unidad:" Unidad, Lucha, Batalla y Victoria".Estamos invitando, entre otros, a los siguientes personajes para que se inscriban y formen parte sin mezquindad ni egoísmo de dicho frente o movimiento con la esperanza y el convencimiento de que contarán con el apoyo y respaldo de buena parte del pueblo chavista y no chavista.Con esta lista no estamos buscando culpables de la situación actual de Venezuela . En cierta forma, todos lo somos de alguna manera. No somos jueces de la historia. No estamos afirmando o negando quiénes son verdaderos bolivarianos. Ya el pueblo "organizado y consciente" decidirá en consenso quienes serán los principales abanderados.Algunos nombres que se nos ocurren son: Héctor Navarro, Jorge Giordani, Ana Elisa Osorio, Cliver Alcalá , Oly Millán, Roberto López Sánchez, Roland Denis, Fresia Ipinza, Gustavo Márquez, Freddy Gutiérrez, Edgardo Lander, Esteban Emilio Mosonyi, Santiago Arconada, Gonzalo Gómez, Reinaldo Quijada, Nicmer Evans, Eduardo Samán, Tony Navas, Francisco Visconti, Alexis Campos, Homar Garcés , Peggy Salazar, Rafael Ramírez, Manuel Isidro Molina, Luisa Ortega Díaz, Gustavo Martínez Rubio, Carlos Luna Arvelo , Javier Antonio Vivas Santana, Miguel Rodríguez Torres, Ángel Prado, Toby Valderrama, Marcos Luna, Luis Díaz, Oscar Heck, Manuel Sutherland, Omar Vázquez Heredia, José Antonio García, Vladimir Acosta, Luis Brito García, Julio Escalona, Henry Falcón, Mario Silva, Vladimir Villegas, Andrés Eloy Méndez, Andrés Izarra, William Izarra, Haiman ElTroudi, Braulio Alvarez, Orlando Zambrano, Luis Gavazut, Mario Sanoja, Iraida Vargas, Coronel José Martín Raga, Miguel Pérez Pirela, Vanessa Davies, José Vicente Rangel, David Paravisini, Edgar Perdomo Arzola, José Sant Roz, Germán Yépez Colmenares, Emiro Vera Suárez, Yuri Valecillo, Eustoqio Contreras, Ilenia Medina, Rafael Uzcátegui, Oscar Figuera, Adel El Zabayar, Freiman Páez García, Jairo Larotta, José Pinto, José Gregorio Piña, Pasqualina Cursio, Walter Martínez, Oscar Schemel, Edmée betancourt, Jesse Chacón, Diego Molero Bellavia, Yadira Córdova, Isis Ochoa, Maripili Hernández, [ [ Farruco Sesto, Ronald Muñoz, Zuleika Matamoros, Héctor Baiz, Pancho Alegría, Jesús M. Vivas, etc.Hemos dado solo algunos nombres, pero seguramente hay millones, deseosos por defender el verdadero legado de Chávez. No estamos para cerrar puertas, debemos abrir todas las que sean necesarias para recuperar el país. Pero todo aquel que se inscriba debe cumplir las reglas. Debe ser fiel, leal de palabra y obra al Proyecto Bolivariano. Ya basta de traiciones. La entrada es voluntaria, pero la salida pudiera ser la cárcel. Ya basta de impunidad. Hay millones dentro del gobierno, el partido y la oposición que merecen y pueden colaborar en la recuperación de Venezuela . Faltan muchos nombres que sin querer se han escapado. A todos ellos nuestras disculpas y si consideran que deben formar parte de esta lista, les pedimos que, por favor, se incluyan en ella.Así que, en este momento, nuestro llamado es a hacernos responsables de la situación general. Todos los hombres y todas las mujer es que amen a su país, que se sientan comprometidos con la causa bolivariana, vamos a dejar de buscar culpables afuera de nosotros mismos y a disponernos a colaborar en la medida de nuestras capacidades para recuperar el rumbo perdido y reconstruir la Patria. Los que creemos en Bolívar y Chávez, en la grandeza de la patria, los que soñamos con tener un país libre y soberano debemos unirnos para lograrlo.Tomemos con seriedad la creación de esta gran obra, la de la generación de un país serio, justo, civilizado, de gente buena y mandemos al demonio ese apoyo absurdo a camarillas corruptas que defienden intereses egoístas. El verdadero cambio debe ser orientado hacia la construcción de una sociedad saludable, alegre y feliz. Somos todos nosotros, en colectivo, quienes debemos mejorar y dirigir el país en democracia participativa y protagónica.Finalizo deseando sincera y fervientemente que este Nuevo Año que se inicia traiga la unión, la paz y la felicidad de todos los venezolanos y venezolanas de buena voluntad: campesinos, estudiantes, trabajadores, soldados, niños, jóvenes, mayores, mujer es, hombres, de todas las condiciones sociales en cualquier parte que se encuentren.01 /01 / 2018Atentamente;Gilberto Hernandez O.