/ Luego de la ola de denuncias por temas de género que se suscitaron en Estados Unidos (EE.UU.) durante 2017, más de 300 actrices, productoras, escritoras y directoras de cine en Hollywood se organizaron para crear un movimiento, al que llamaron " Time's Up " (Ya es hora), con el objetivo de ayudar a víctimas de acoso sexual y desigualdad en el trabajo.>> OIT: Violencia laboral contra la mujer afecta su empoderamientoLa iniciativa fue dada a conocer este lunes mediante una carta abierta difundida en medios y por redes sociales , y en la que se comprometen a apoyar a las mujer es acosadas laboralmente, sea cual sea su trabajo, a través de un fondo de defensa legal -que ya ha recaudado 13 millones de dólares- y la lucha por leyes que combatan este tipo de acoso.I stand with ALL WOMEN across every industry to say #TIMESUP on abuse, harassment, marginalization and underrepresentation. Join me! Sign the statement of solidarity & donate to the @TIMESUPNW Legal Defense Fund: https://t.co/7FofMhTaUJ pic.twitter.com/vEB3jYCRgD— Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 1 de enero de 2018Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi