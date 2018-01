/ El periodista vaticanista Javier Romero destacó que el papa Francisco está "muy pendiente" de la situación en Venezuela , al hacer "continuos esfuerzos para que se haga el diálogo".En una entrevista exclusiva vía Skype para Primera Página, el comunicador señaló que en El Vaticano "se ve que los protagonistas no quieren que se realice", por lo que el Sumo Pontífice "está a la expectativa".Francisco "está muy pendiente de lo que pasa en Venezuela , pero en estos momentos tiene las manos atadas si no consigue, como en EEUU y Cuba, que haya paz", explicó. Romero agregó que "p arece que en Venezuela no hay esa voluntad de enterrar el hacha de guerra y caminar juntos a la paz. E n este contexto el Papa está en segundo plano, esperando el momento para entrar en acción".Quinto año de papado Javier Romero apuntó además que el Papa Francisco se encuentra en estos momentos entrando al quinto año de papado y de reformas en la Santa Sede, intentando para ello cambiar "la estructura mental" de quienes rigen las instituciones de El Vaticano.El especialista explicó que "las reformas de la curia son difíciles, El Vaticano es una empresa que tiene 2 mil años de antigüedad, entonces, es necesario cambiar las estructuras. En el siglo XX hubo 3 reestructuraciones (PIO X, Pablo VI, Juan Pablo II) y ahora el papa francisco está intentando hacer una con la forma de trabajar". Por este motivo, Romero destacó que la reforma "está lejos de terminarse" porque incluye a los medios de comunicación y tiene tres pilares en su agenda diaria.Entre los temas que más preocupan al Papa se encuentran los refugiados del mundo, con especial énfasis en la crisis europea, los migrantes de la frontera entre México y Estados Unidos, así como la referente a la minoría musulmana Rohingyá.(Lea también: Papa Francisco: No apaguemos la esperanza en sus corazones, ni sus expectativas de paz )"El Papa tiene tres tipos de batallas: por un lado la Iglesia en sí, para animar a los cristianos, luego está la reforma de la curia vaticana y por otro lado tiene la agenda política con un lugar primordial en los refugiados", pormenorizó el especialista en temas vaticanos.Además, recordó que el Sumo Pontífice confirmó su próximo viaje a Chile y Perú, así como "es probable" que viaje a la India y "hay muchas probabilidades" que asista al encuentro con las familias.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi