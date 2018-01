/ Una de las experiencias más enriquecedoras para cualquier persona es cruzar las fronteras de su país y conocer la cultura de otras naciones. Porque sabemos que todo gran viaje inicia con un sueño, mostramos a continuación algunos destinos que deberían ser prioridad a la hora de elegir dónde vivir una gran aventura.En este listado no hay destinos turísticos cliché como Paris, Nueva York o Miami , sino destinos que son considerados como verdaderas joyas del turismo mundial, que toda persona debería conocer. Programarse, ahorrar, buscar los mejores precios y tomar la decisión, son las claves para viajar por el mundo y poder presumir fotos espectaculares en redes sociales Según la revista Lonely Planet, que publicó un listado elaborado por expertos y turistas, estas son las 10 ciudades que to viajero debe tener en cuenta para sus próximas vacaciones:1. Sevilla, EspañaSevilla es la capital de la región Andalucía, en el sur de España. Es famosa por su danza flamenco, particularmente en su barrio de Triana. Los principales sitios icónicos incluyen el complejo de castillos adornados del Alcázar, construido durante el imperio almohade morisco, y la Plaza de los Toros de la Maestranza, del siglo XVIII. En la catedral gótica de Sevilla, está la tumba de Cristóbal Colón.2. Detroit, EE.UU.Detroit es la ciudad más grande del estado de Michigan, en la zona central occidental. Cerca del centro de la ciudad, está el Instituto de Artes de Detroit, de estilo neoclásico y famoso por los Murales Industriales de Detroit que pintó Diego Rivera inspirado por la relación de la ciudad con la industria automotriz, lo que le dio el apodo de "Ciudad Motor".3. Canberra, AustraliaCanberra es la capital de Australia, con una población superior a los 345.000 habitantes.? La capital federal alberga muchas de las instituciones culturales del país, pero también es sede de una próspera comunidad artística y una animada escena de bares y sitios donde comer. Con su diversa mezcla de atracciones artificiales y naturales, Canberra es un lugar para descubrir, aprender y divertirse.4. Hamburgo, AlemaniaHamburgo, una importante ciudad portuaria en el norte de Alemania, está conectada con el mar del Norte por el río Elba. La cruzan cientos de canales y también contiene amplias áreas verdes. Cerca de su centro, el lago Alster interior tiene numerosos botes y está rodeado de cafés. El bulevar central de la ciudad, Jungfernstieg, conecta la Neustadt (ciudad nueva) con la Altstadt (ciudad vieja), que alberga monumentos, como la iglesia de San Miguel, del siglo XVIII.5. Kaohsiung, TaiwánKaohsiung es una enorme ciudad portuaria en el sur de Taiwán. Tiene muchos rascacielos, como la Tuntex Sky Tower, de 248 m de altura, y es conocida por su diversidad de parques. El punto central es el río Love, con senderos peatonales y cafés en las orillas y paseos en bote en el agua. Las alternativas comerciales varían desde los centros comerciales lujosos hasta los mercados nocturnos de Liuhe y Ruifeng.6. Amberes, BélgicaAmberes es una ciudad portuaria en el río Escalda de Bélgica, con una historia que data de la Edad Media. En su centro, el Distrito del Diamante de siglos de antigüedad cuenta con miles de comerciantes, cortadores y pulidores de diamantes. La arquitectura flamenca renacentista de Amberes se simboliza en la Grote Markt, una plaza en el centro de la ciudad antigua.7. Matera, ItaliaLa ciudad se encuentra en ángulo oblicuo respecto a un cañón, que ha sido erosionado a lo largo de los años por una pequeña corriente, el Gravina. Cuenta con un casco antiguo muy particular, en el que las casas estaban excavadas en la roca caliza. "Los Sassi y el conjunto de las iglesias rupestres de Matera" han sido declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1993. El 17 de octubre de 2014 la ciudad fue elegida como sede italiana de la Capital Europea de la Cultura 2019.8. San Juan, Puerto RicoSan Juan, la capital y la ciudad más grande de Puerto Rico, se ubica en la costa del Atlántico de la isla. Sus playas más amplias se encuentran frente a la franja de centros turísticos de Isla Verde, conocida por sus bares, clubes nocturnos y casinos. El Viejo San Juan, con adoquines, tiene coloridos edificios coloniales españoles y sitios icónicos del siglo XVI. Entre ellos, El Morro y La Fortaleza, enormes fortalezas con vistas panorámicas del océano, y el Paseo de la Princesa, en el borde costero.9. Guanajuato, MéxicoGuanajuato es una ciudad central de México. Es conocida por su historia minera de la plata y su arquitectura colonial. Oslo, NoruegaOslo, la capital de Noruega, se ubica en la costa sur del país en la cabecera del Fiordo de Oslo. Es famosa por sus áreas verdes y museos. Muchos de estos se encuentran en la Península de Bygdøy, incluido el Museo Marítimo Noruego junto al mar y el Museo de barcos vikingos de Oslo, con embarcaciones vikingas del siglo IX. Holmenkollbakken es un cerro para el salto en esquí con vista panorámica del fiordo. También tiene un museo de esquí.