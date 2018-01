/ Año Nuevo, precios nuevo. Esta frase se cumple en el Sistema Intregado de Transporte Masivo de Cartagena.Desde hoy, primero de enero de 2018, los usuario de Transcaribe pagarán $200 pesos más por utilizar el servicio, es decir, el pasaje pasó de costar $2.100 a $2.300.Esto quedó estipulado en el Decreto 1535 del 28 de noviembre, en la que se afirma que el alza obedece a que a lo largo de este año se vincularán nuevas rutas alimentadoras, que debido a la fórmula de proyección de la tarifa usuario, no están consideradas en la tarifa técnica, pero que al ponerse en servicio generarán picos de incremento.Cabe aclarar que este no será el único medio de transporte que subirá su tarifas. Se espera en los próximos días el Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes (Datt), encabezado por Fernando Niño, emitirá un nuevo Decreto que fijará las tarifas de los diferentes servicios públicos de transporte.Aún no se conoce de cuánto será el incremento pero se espera que la nueva tabla de precios entre a regir antes del 15 de enero.Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, afirmó que este monto se estableció teniendo en cuenta los límites de incremento establecidos en los contratos de concesión.Comenzando el año al servicio de nuestros usuarios. Hoy operamos en horario de Festivos #HorariosSITM pic.twitter.com/GYpaRfBfb0- Transcaribe S.A. (@TranscaribeSITM) 1 de enero de 2018Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi