/ A pesar de que siempre me han encantado las listas, rara vez he hecho listas propias. Este año decidí compartir una lista de diez libros que disfruté durante el año. Es una lista arbitraria y que me gustaría ampliar claro está, pero que me generó tanta emoción que tuve que dividirla en dos partes.1. Los Romanovs - Simon Seabag Montefiore. Seabag Montefiore tuvo acceso a los archivos rusos recientemente abiertos y reconstruyó la historia de la dinastía que cambió la historia de la humanidad. Su auge, su caída, sus grandes conquistas, su lado humano. El inteligente uso de cartas y hasta fotografías hacen que el libro fluya a pesar de tener casi 800 páginas. Tiene sexo, guerra, intrigas, suspenso, pero a la vez permite al lector obtener un panorama del siglo XX y la Rusia actual. Para entender un fenómeno como el comunismo actualmente es fundamental saber de dónde viene y este libro es perfecto para ello. Edita: Critica.2. Berlin Alexanderplatz - Alfred Döblin. La historia de Franz Bieberkopf, un hombre que acaba de dejar la cárcel y que intenta salir del mundo de miseria y destrucción al que su circunstancia lo ha empujado. Siempre a un paso de la felicidad, Bieberkopf lucha contra la decadencia que lo rodea, en un mundo cada vez más duro, con menos oportunidades, en el que crece la desesperanza hasta el punto que surge el nazismo. Este es considerado como uno de los mejores libros de todos los tiempos.3. Narciso y Goldmundo - Herman Hesse. Esta obra cuenta la historia de Narciso y Goldmundo, dos hombres con miradas antagónicas de la vida, que buscan conciliar su visión, no sólo entre ellos, sino dentro de sí mismos.4. The Righteous Mind - Jonathan Haidt. Haidt, psicólogo de la corriente de la psicología positiva, estudia cómo los seres humanos formamos nuestro pensamiento político y religioso y cómo esto nos divide. Nos enfrenta a un planteamiento interesante sobre la emoción y la razón y cómo se conectan entre sí cuando desarrollamos nuestras ideas. Es un interesante estudio sobre el desarrollo del pensamiento humano y qué impulsa a la gente a creer en algo a veces incluso sin entenderlo. En inglés edita: Penguin. Tiene una versión en Kindle.5. La Muerte de los Héroes - Carlos García Gual. Este es uno de los libros más bellos que leí en el 2017. Carlos García Gual, escritor, mitógrafo, nos presenta un breve recuento y estudio sobre la muerte de los héroes en la mitología griega. Los homéricos, los míticos, pero también las heroínas, mucho menos estudiadas y menos presentes, pero no menos trascendentales. Es un estudio conciso y hermoso de cómo el hombre desde la mitología griega aborda la muerte. García Gual nos habla también de una forma de ver el paso por la vida e invita a pensar sobre aquello que nos mueve, desde el sexo, hasta el perdón, desde el amor hasta la revancha. Deja al lector tentado a releer clásicos griegos. Edita: Turner.