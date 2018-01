/ No solo fue una sensación. Hubo menos pólvora en estas fiestas de fin de año, y por consiguiente menos lesionados. Según el reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), se presentaron 48 casos, de los cuales 12 afectaron a menores de edad.Las cifras de quemados representan una reducción del 42,1 % en el número de lesionados del 31 de diciembre de 2017 respecto a la misma fecha del 2016. Y hasta las 3:00 pm de ayer se contabilizaban para el primero de enero de 2018 67 lesionados, de los cuales 28 son menores de edad.El acumulado durante todo el periodo de vigilancia especial, es decir, entre el primero de diciembre de 2017 al 1 de enero de 2018, es de 538 lesionados, mientras para el mismo periodo del año anterior era de 822 lesionados.De acuerdo con el INS, los 7 departamentos y ciudades que siguen encabezando la lista de lesionados son Antioquia con 83 casos, 20 de estos en Medellín; Valle del Cauca con 60, 28 en Cali; Bogotá 46 casos; Nariño 40 casos, 18 en Pasto; Cauca 37 casos, 9 en Popayán; Cundinamarca 29 casos, 4 en Cajicá; Caldas 28 casos, 15 en Manizales y Córdoba 24 casos, 10 en Montería.Para Martha Lucía Ospina , directora del Instituto, si bien la reducción de lesionados es notable, solo se sabrá el porcentaje real de disminución cuando se termine el periodo de vigilancia intensificada, porque tradicionalmente es en estas fechas cuando más casos se presentan.De 77 a 22 homicidios La Policía Nacional reportó que entre las 6:00 p.m. del 31 de diciembre y las 6:00 a.m. del primero de enero se registró una reducción del 71 % en muertes violentas en relación con el año pasado. De 77 casos en 2016 se bajó a 22.Según el general Carlos Mena, subdirector encargado de la Policía Nacional, esta caída es producto de la entrada en vigencia y aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia, "que permitió que los colombianos adoptaran mejores comportamientos en su interacción ciudadana", precisó el oficial.Sobre las balas perdidas en el territorio nacional, se registraron dos casos, en los que resultaron heridos dos menores de edad en las ciudades de Barranquilla y Medellín.Sobre la reducción de las víctimas de la pólvora, el general Mena resaltó que esto obedece a los controles efectuados en las últimas horas y que permitieron la incautación de 182 kilos de pólvora, para un total de más de 50 toneladas durante diciembre.El punto negro Lo que sí se disparó en la despedida del año fue la cifra de lesiones personales, producto de riñas callejeras, muchas de estas en las familias. De 95 casos en 2016 se pasó a 124 en 2017, lo que representa un aumento del 30 %.Sobre la seguridad ciudadana y la atención a la misma, la Policía atendió anoche 55.414 llamadas a través de la línea de emergencia 123, de las cuales 4.816 correspondieron a actos de intolerancia.Por cuarto año consecutivo no se presentaron muertes en accidentes de tránsito ocasionadas por conductores en estado de embriaguez, pero sí hubo 10 personas fallecidas en accidentes por otras causas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi