El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, aseguró que se siente satisfecho pero no conforme con lo realizado por él y su equipo de gobierno durante el 2017.Puntualizó que la Autonomía Regional no es un reto personal, sino generacional, y cree que hay que "lucharla y pelearla para obtenerla".Al finalizar este 2017 y el segundo año de mandato, Verano De la Rosa dice que también termina la identificación y elaboración de proyectos en el Departamento. El mandatario está seguro de que este 2018 será el momento de la "transformación" para el Atlántico con las 150 obras que espera inaugurar.Manifestó que a pesar de que el ciudadano no percibe avances significativos porque las obras apenas empezarán a verse reflejadas este año, en la parte interna de la Gobernación el trabajo es descomunal.