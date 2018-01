/ El salario mínimo modelo 2018 fijado en 781.242 pesos, un 5,9 % más que el del año anterior, pone a empresarios y trabajadores colombianos a hacer cuentas y ajustar presupuestos.A diferencia de 2017, este año ya no se sentirá el efecto de la reforma tributaria que tuvo como componente clave el aumento del Impuesto sobre las Ventas (IVA), que pasó del 16 % al 19 %.Una de las cuentas más elementales de un obrero parte de que el aumento fue de 43.525 pesos por mes (1.450 pesos por día), que deberán servir para hacer frente a las alzas que se anunciaron en el Valle de Aburrá antes de que terminara el 2017, como las tarifas del transporte urbano de pasajeros, entre ellas las del Metro que subieron entre el 3,7 % y el 6,3 %, y las de los buses y colectivos que se incrementaron un 5 %.Con la determinación del aumento del mínimo para 2018, se expidió simultáneamente el decreto que incrementó en 6,1 % el subsidio de transporte que pasó de 83.140 pesos a 88.211 pesos.A favor de los consumidores se espera que juegue este año un bajo Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación, el cual deberá terminar en 3,46 % según la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Banco de la República, que consultó a 43 expertos económicos del sistema financiero, entidades internacionales y universidades. El Plan Financiero del Ministerio de Hacienda apunta por un IPC de 3,3 %, dentro del rango meta establecido por el Emisor entre 2 % y 4 %.No obstante los pronósticos favorables sobre el costo de vida para este año contrastan con lo que se observó en la última semana de 2017 cuando se incrementaron las cotizaciones de algunos alimentos en los principales centros de abasto del país.Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, del Dane, los mayores aumentos se apreciaron principalmente en verduras (zanahoria, apio, repollo, arveja, tomate), frutas (uva, naranja), tubérculos y plátanos (papa, yuca), pechuga de pollo, atún y en varios cortes de carne de res.Además, en la Encuesta de Opinión del Consumidor, de Fedesarrollo, la expectativa terminó en noviembre en campo negativo (-10 %). Según el resultado, uno de cada tres consumidores estima que durante los próximos doce meses tendrá buenos tiempos, económicamente hablando. Para la ciudad de Medellín el indicador se ubicó en -9,8 %, peor que el -7,9 % observado en noviembre de 2016.La disposición a comprar vivienda o bienes muebles o electrodomésticos en la capital antioqueña es baja en comparación con los registro apreciados en Cali o Barranquilla.Lo que viene atado al alza del mínimo Al igual que otros años, el ajuste del mínimo que fue del 5,9 % se convierte en referente de una serie de gastos y servicios que lo asumen para cambiar y subir.De la mano del salario mínimo se incrementa, por ejemplo, el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), la cuota moderadora en las EPS, las tarifas de las grúas y patios de las oficinas de tránsito y el aporte a pensión de quienes ganan un salario mínimo.En ese sentido el presidente de Fenalco, Guillermo Botero , sostiene que los efectos que se derivan del ajuste del mínimo son negativos. "En mala hora, muchas leyes y normas están definidas en términos de salarios mínimos y uno no entiende cómo funciona eso, porque es algo que no tiene sentido. Además, se mantiene la queja permanente de los jubilados quienes cuestionan la norma que establece que el monto de las pensiones se ajusta por IPC y no por salario mínimo. Generalmente, el ajuste del mínimo es mayor a la inflación", comentó el dirigente.Pero atados al aumento del salario mínimo (5,9 %) están los incrementos en los aportes que un trabajador debe hacer a su cotización pensional, y en una proporción similar el pago que las empresas deben hacer por concepto de riesgos laborales de sus empleados (ver gráficos).Pensionados esperaron y quieren más No solo 1,7 millones de trabajadores que devengan el mínimo estuvieron atentos a la decisión que se anunció el 30 de diciembre. Otro grupo importante (1,2 millones de pensionados del régimen de Prima Media, que administra Colpensiones) también estuvieron expectantes por alza que finalmente decretó el Gobierno en 5,9 %.Y es que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 establece que "las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno".Pero el remate del 2017, al igual que en 2016, tuvo un ingrediente de expectación adicional para los pensionados, pues se mantiene la discusión sobre la iniciativa que propende por rebajar de 12 % a 4 % los aportes a salud que hacen los jubilados.Aunque el Congreso aprobó la reducción, el presidente Juan Manuel Santos la objetó por considerarla inconveniente para las finanzas del país. Para este año se espera que la Corte Constitucional decida si los pensionados que ganen hasta cuatros salarios mínimos mensuales legales vigentes (3,12 millones de pesos) tienen o no derecho a que sus aportes en salud bajen hasta el 4 %.Concertación que deja varias inquietudes En la presentación de los decretos por los que se aumentaron el salario mínimo y el auxilio de transporte, el presidente Santos reconoció que este tipo de negociaciones siempre han sido complejas."Eso es apenas natural, teniendo en cuenta que ese aumento es importante para muchísimos colombianos. El talante del Gobierno siempre ha sido el de buscar acuerdos. Nuestro objetivo es encontrar una solución justa y responsable en el tema del salario mínimo", declaró el mandatario, al término de una reunión en la que participaron los dirigentes sindicales Julio Roberto Gómez presidente de la CGT, Miguel Morantes de la CTC y el vocero de los pensionados Jhon Jairo Díaz de la CDP.En la misma línea se expresó la ministra de Trabajo Griselda Janeth Restrepo : "Concertación de salario mínimo protege la empleabilidad del país y beneficia a los trabajadores".En su cuenta de Twitter el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas , manifestó que la concertación fue difícil, pero insistió en que era necesaria y conveniente. "Un gran logro para millones de hogares", se lee en la red social.Pero, a pesar de la insistencia del Gobierno de presentar el aumento del mínimo como un logro de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales (CPCPLS), el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alejandro Pedraza , le dijo a EL COLOMBIANO que ni siquiera por "urbanidad" fueron convocados a ser parte del encuentro del sábado en la Casa de Nariño.Y en su cuenta de Twitter señaló: "Por hablar con autoridad y liderar paros históricos 2.017 excluyen ilegalmente a CUT de negociación salario mínimo" (ver Opinión).La versión del dirigente sindical contrasta con la declaración de la ministra Restrepo, quien aseguró que Pedraza fue convocado. "Avanzadas estas conversaciones, se llamó al presidente de la CUT, a preguntarle su disponibilidad de acompañar este acuerdo, quien se negó e indicó que se distanciaba, aspecto que respetamos profundamente, teniendo en cuenta la discrecionalidad que tiene esta organización sindical".¿Qué es lo que debe cubrir el mínimo? Un sondeo de EL COLOMBIANO, a través de redes sociales , mostró que el 36,9 % de los 837 participantes considera que el mínimo debe cubrir las necesidades de mercar de las familias y un 34 % cree que debe alcanzar para pagar un arrendamiento.Resultó llamativo que una de cada tres personas (33,8 %), entre quienes participaron en el sondeo, reconoció que los ingresos familiares sumaban dos salarios mínimos y, hasta antes de conocerse el aumento, el 63,4 % opinaba que la remuneración mínima debía estar entre 900.000 pesos y un millón de pesos, pero la definición estuvo en otro sentido (ver En Twitter).Conocido el valor del salario mínimo para este año, las miradas se enfocan en el dato de inflación del año 2017, que deberá revelar el Dane el próximo viernes, cinco de enero.Con ese registro se sabrá el aumento que se aplicará a los cánones de arrendamientos de vivienda urbana, lo que impactará a unos 17 millones de colombianos que viven bajo esta condición.También las alzas que se aplicarán a las cuotas de administración de edificios y urbanizaciones, así como algunos peajes y los trámites notariales. La lista es larga.