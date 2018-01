En medio de los reclamos y el incoformismo de habitantes y conductores en el Urabá, ayer comenzó el cobro de dos de los tres peajes instalados en la Transversal de la Américas, entre los municipios de Chigorodó y Turbo.Al tiempo, la iniciativa para que se decrete un nuevo paro cívico en toda la región sigue viva y existe consenso de líderes sociales y representantes del comercio para entrar en el cese de actividades para rechazar la negativa de mover los peajes, como lo han solicitado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).El representante de los comerciantes de Apartadó, Iván Acevedo, manifestó que la propuesta que le han hecho a la ANI, es un traslado de los peajes hacia sitios más retirados de los cascos urbanos y en ningún momento han pedido que los quiten.Lamentó que esta propuesta no haya sido escuchada por el Gobierno y que, por el contrario, ayer empezaron a hacer los cobros en los sitios Cirilo, en Turbo, y El Chaparral, de Chigorodó. Un tercer peaje, el del corregimiento Riogrande no empezó a recaudar porque la caseta está sin terminar.¿Sin punto de retorno? El paro del miércoles pasado muestra las dimensiones de la afectación que generaría en la región esta determinación: 19.000 trabajadores del sector bananero dejaron de laborar y el 80 por ciento del comercio de la zona no abrió sus puertas. 1.200 vehículos no se movilizaron. Hoy se espera una reunión del Comité Iniciativa Ciudadana de Urabá, con 120 integrantes, que representan a comerciantes y habitantes de Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo y Necoclí para definir si mañana se van al paro.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi