/ "Tía, yo voy a hacer una vuelta, vengo enseguida", fue lo último que le dijo Leonardo Valera Amador a Sol María antes de subirse en una moto con "dos tipos que fueron a buscarlo". Minutos después, el hombre de 19 años estaba muerto a dos cuadras de su casa, con la cabeza destruida por un peñón.El 31 de diciembre a las 2 de la tarde, Leonardo estaba pintando la casa en la que vivía con su familia en la calle 25 con carrera 23-55 del barrio Ferrocarril, de Soledad, antes de salir sin decir para dónde con dos sujetos desconocidos que fueron a su casa. "Eso fue en un santiamén, no fue mucho lo que demoró en la calle cuando nos vinieron a avisar corriendo que lo habían matado"."Yo no sé quiénes son esos hombres, pero si él se montó en la moto es porque los conocía. Dicen que él fue a no sé qué, y cuando nos avisaron lo encontramos tirado, con puñaladas en el cuerpo, golpeado y la cabeza desmigajada", dice Sol afuera de Medicina Legal.El cuerpo cayó frente del billar 'Ider Idel Salsa', que le dicen 'el Pollo', pero ninguno de los ojos que vieron lo que pasó ha hablado para informarle a la familia lo sucedido. "Nadie nos dice nada de nada. Yo solo sé que él quedó destruido".La sudadera de la Selección Colombia que llevaba puesta Leonardo quedó manchada con su sangre y su rostro irreconocible. Los habitantes del sector prefieren no pronunciarse al respecto, sin embargo, uno afirma que el fallecido fue linchado tras intentar balear a otro hombre. "Él fue a matar a otra persona. Le propinó seis tiros, pero 'peló' dos, se quedó sin balas y la gente que estaba en el billar lo cogió y lo apuñaló con picos de botella y lo levantaron a taco. Entre cuatro hombres lo mataron de un peñonazo en la cabeza".De acuerdo con la versión de las autoridades, Valera habría ido hasta el establecimiento para atentar contra la vida de Germán Emilio Castro, quien tiene tres heridas de bala y es atendido en el Hospital Materno Infantil, pero su hermano, Iván Castro, habría impedido que lo ultimara, "abalanzándose contra Leonardo y despojándolo del arma".En el desespero por salvarlo, la familia de Valera Amador lo trasladó hasta el Hospital Juan Domínguez, pero falleció por la gravedad de las lesiones. Las autoridades investigan si se trató de un ajuste de cuentas.