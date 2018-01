/ Con quemaduras en sus manos, al manipular pólvora, resultaron dos adultos en Barranquilla y Polonuevo, durante la celebración de la fiesta de fin de año. Así lo dieron a conocer las secretarías de Salud Distrital y Departamental, que afirmaron que ningún menor de edad se vio lesionado en hechos con manipulación de pólvora.Armando De la Hoz, secretario departamental de Salud, indicó que la persona herida en Polonuevo fue identificada como Luis Escobar Jaramillo, de 54 años, y resultó quemado con pólvora en sus dedos de la mano izquierda.Añadió que fue una herida de primer grado que no revistió gravedad y por tanto fue dado de alta a las pocas horas de haber ingresado al centro de Salud del municipio.De la Hoz insistió en que la "gente aún no ha aprendido" que estos artefactos mal manipulados pueden producir este tipo de lesiones o llegar hasta perder la vida. "Esto sumado al alcohol y a la no capacitación para el manejo de estos artefactos, lleva a estas situaciones que son de lamentar", sostuvo.El secretario de Salud departamental resaltó que después del 8 de diciembre no se presentaron más niños quemados o intoxicados.A la fecha el departamento aparece en el Boletín de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud con 12 casos, de los cuales 5 corresponden a menores de 18 años.La Secretaría de Salud departamental dijo que continuará con los controles hasta el 8 de enero.Alma Solano, secretaría de Salud distrital, afirmó que el caso en Barranquilla sucedió en el barrio La Pradera, cuando un hombre de 34 años manipulaba un tote y resultó con quemaduras en la palma de la mano derecha. El lesionado fue llevado a la Clínica La Misericordia.La secretaria de Salud destacó el compromiso de los mayores de edad con los niños durante la noche del 31 de diciembre. "Estamos contentos porque hubo precaución con los niños y se evitaron hechos lamentables en el último día del año y también en la Nochebuena".Solano pidió a la comunidad no bajar la guardia en los temas de prevención de las enfermedades y cuidado de la salud, porque las acciones continúan con el inicio de la pretemporada de Carnaval.538 lesionadosAl cierre del último boletín publicado por el Instituto Nacional de Salud, el balance preliminar muestra una reducción del 42.1% en el número de lesionados del 31 de diciembre respecto a la misma fecha del año 2016. En total la noche de año nuevo dejó 48 lesionados de los cuales 12 son menores de edad, y los datos del 1 de enero son 67 lesionados, de los cuales 28 son menores de edad.En el consolidado nacional, el total de casos para estas dos fechas es de 115 lesionados, 40 menores de 18 años de edad. El acumulado durante todo el periodo de vigilancia intensificada, desde el 1 de diciembre de 2017 al 1 de enero de 2018, es de 538 lesionados, mientras en el último año para el mismo periodo era de 822 lesionados.Los 6 departamentos y ciudades que siguen encabezando la lista de lesionados son Antioquia con 83 casos, 20 de estos en Medellín; Valle del Cauca con 60, 28 en Cali; Bogotá 46 casos; Nariño 40 casos, 18 en Pasto; Cauca 37 casos, 9 en Popayán; Cundinamarca 29 casos, 4 en Cajicá, y Caldas 28 casos, 15 en Manizales.En la Costa Caribe hubo 101 casos de lesionados con pólvora, siendo Córdoba (23) el departamento con más afectados. Le sigue Atlántico (19), Sucre (16), Cesar (12) y La Guajira (12).Atlántico - Víctima en carreteraCamilo Alejandro Charris de Alba, de 23 años, fue la única persona que murió en accidente de tránsito en el departamento. El hombre chocó su moto contra una valla publicitaria en la Vía al Mar, en sentido Barranquilla-Cartagena, a la altura de Juan Acosta.BolívarDe acuerdo al reporte de quemados con pólvora que entregó el Instituto Nacional de Salud (INS), en Bolívar se registraron 5 personas lesionadas.En Magangué, fueron dos los lesionados, un adulto y un menor de edad, mientras que en Santa Rosa se reportó un menor quemado, al igual que en Cicuco, donde un menor de edad resultó lesionado por la manipulación de Pólvora. Finalmente, en Morales hubo un adulto quemado con pólvora, a pesar de las recomendaciones que se hicieron durante todo diciembre.La GuajiraTres fueron los quemados con pólvora durante la fiesta de Año nuevo en el departamento de La Guajira.Uno de los casos fue el de un niño wayuu de 13 años de edad, quien ingresó al hospital de Uribia debido a quemaduras producidas por pólvora en su mano derecha.También resultó quemado John Henry Aguilar Pushaina, quien estaba celebrando prendiendo varillas, en su ranchería cerca del corregimiento de Camarones, en Riohacha.El afectado indicó que las chispas de la varilla le cayeron en el bolsillo de la camisa donde tenía varios totes que se estallaron. Las heridas las sufrió en el pecho y en su mano izquierda.En Fonseca un menor de ocho años resultó herido cuando volaba una cometa en el techo de su casa y un cohete que lanzó una persona le cayó en una pierna.SucreAunque solo hasta hoy el Comando de Policía en Sucre dará a conocer un balance oficial de lo que dejaron las fiestas de fin y principio de año, trascendió que no hubo quemados con pólvora, pero las riñas si estuvieron a la orden del día y por cuenta de estas dos personas perdieron la vida en Sincelejo y Tolú.La víctima en Tolú es Jaime Silgado Julio, de 23 años, y en Sincelejo es José Luis Pérez, de 32 años. El primero fue en defensa de su hermano menor en una riña y le propinaron una puñalada en el corazón, mientras que el muerto en Sincelejo fue a hacer un reclamo y le dieron dos puñaladas.CesarSegún reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), el Cesar registró de 11 quemados por pólvora en estas fiestas de navidad y fin de año, de los cuales cinco eran menores de edad y seis adultos. En el 2016 se reportaron 19 casos en las fiestas decembrinas."En el 2016 fueron 12 personas quemadas entre el 31 y el primero de enero de 2017, y para esta fecha tenemos tres casos nada más en el primero de enero de 2018. Son nueve casos menos", indicó el coronel Luis Pérez.Dos heridos por balas perdidas en BarranquillaDos casos por balas perdidas se registraron durante la madrugada de Año Nuevo en Barranquilla.El primero de ellos se presentó en el barrio La Chinita, suroriente de la ciudad, cuando un menor de 2 años resultó herido en la pierna derecha luego de recibir una bala perdida. Según testigos, el niño se encontraba cerca a su mamá en el interior de su vivienda en la carrera 13 con calle 8A.Narraron familiares que el hecho se registró en horas de la madrugada en vísperas del Año Nuevo. Aseguraron que llevaron al niño al Camino La Luz, donde fue remitido al Camino El Pueblo, pero debido a la gravedad de la herida fue trasladado al Hospital General de Barranquilla.La progenitora relató que se percató de lo ocurrido luego de haber escuchado la detonación y posteriormente sentir el sangrado en la pierna de su hijo.Otro caso de bala perdida se registró en el barrio El Carmen, momentos en los que Ana Milena Cárdenas recibió un disparo en su pierna derecha cuando se encontraba dando el Feliz Año a varios vecinos.El hecho se presentó en la calle 47 con carrera 19.Testigos contaron que la mujer estaba caminando por la calle cuando "sintió un quemón", por lo que de manera inmediata la llevaron hasta el Camino Adelita de Char, donde le prestaron los primeros auxilios. Desde ese centro de salud Cárdenas fue remitida a la Clínica La Asunción para realizarle la extracción de la bala.Con Información de