Mañana el rugby nacional iniciará una travesía histórica para el país.Los Tucanes llegarán a Montevideo (Uruguay) y se desplazarán a Punta del Este para hacer su debut en el Suramericano A los días 6 y 7 de este mes."Viajan 12 jugadores, dos entrenadores, incluido Brayan Campiño que llegará desde Francia. Yo estaré acompañándolos, no en Montevideo pero sí en Santiago de Chile donde jugarán otros partidos (el 13 y 14 de enero) correspondientes a la competición", reveló Andrés Gómez , presidente de la Federación Colombiana de la disciplina.Antes del viaje, cada jugador estuvo realizando trabajos individuales y hoy se encuentran para iniciar ese sueño mañana, que, para los que no entienden de rugby, es como que la Selección Colombia de fútbol jugara por primera vez una Copa América a la que le tocaba clasificar.La Selección estará entrenando en el Centro Nacional de Rugby, ubicado en el Estadio Charrúa, que antes era utilizado para los partidos de fútbol de ese país, pero que le han entregado a la Unión de Rugby de Uruguay.El grupo de viajeros está conformado por los siguientes nombres: David Jaramillo (entrenador), Fernando Román (Mánager y asistente), diez antioqueños ( Camilo Cadavid , Jhon Arley Urrutia , Julián Andrés Navarro , Sebastián Mejía , Diver Ceballos , Andrés Felipe Álvarez , Juan Gabriel Dávila , Néider García , Cristian Rodallegas y José Manuel Diosa ).Además de esta camada antioqueña, viajarán también Brayan Campiño (Valle del Cauca), y Brayan Guzmán (Bogotá).Tres de estos jugadores salieron del proceso de rugby que se hizo en el Urabá antioqueño desde el 2013 ( Néider García, Jhon Arley Urrutia y Cristian Rodallegas )."Julián Navarro es un chico nuevo que salió de Castilla. Es un jugador de 20 años y con gran futuro. Hay un dato curioso en este equipo y es que Camilo Cadavid es hermano de Andrés, quien salió campeón del fútbol colombiano con Millonarios", agregó el dirigente deportivo.Será el estreno de Colombia en este Suramericano, en el que competirán 12 selecciones, no solo de este continente sino también invitados. Estarán, además de Los Tucanes (Colombia), Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Francia, Alemania, Chile, Uruguay, Irlanda, Brasil y Paraguay.