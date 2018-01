/ Por fin el portero Franco Armani expuso su posición frente a su continuidad en Atlético Nacional y lo hizo a través de su cuenta de Instagram en la que publicó un escrito expresando su deseo de jugar en el River Plate argentino.Los hinchas verdes mantienen la presión en las redes sociales para que los directivos hagan un esfuerzo importante y que el arquero se mantenga en el club, pese a la tentadora oferta del club argentino, de 3,7 millones de dólares.A la presión de la hinchada se sumó la de otro referente verdolaga como Faustino Asprilla , quien en su cuenta de Twitter publicó lo siguiente:"Como hincha de @nacionaloficial me uno a la campaña de #ArmaniNoSeVa. Queremos ganar la Libertadores el otro año y para eso necesitamos un arquero como él… y en este continente no creo que haya otro igual. De nuevo, #ArmaniNoSeVa".De la continuidad de Armani dependería también la salida de Camilo Vargas , que al parecer estaría muy cerca de vestir nuevamente la camiseta del Deportivo Cali y el técnico azucarero, Gerardo Pelusso , lo tiene como una de sus prioridades.Así que esta semana será agitada para el Atlético Nacional, que regresará a prácticas el jueves para, el 14 de enero, comenzar oficialmente la era del técnico argentino Jorge Almirón . En esa fecha enfrentará al Mineiro brasileño en la Copa de Florida , torneo amistoso que se disputa en los Estados Unidos.Reconocimiento a Almirón Una buena noticia antes del comienzo de la pretemporada es que el entrenador Almirón fue elegido el quinto mejor técnico de América, en los premios que entrega el diario El País de Uruguay.Almirón, que obtuvo 29 votos, fue superado por Tite (112 votos), Ricardo Gareca (93), Ariel Holan (53') y Renato Gaucho (32).En cuanto al tema de refuerzos, desde Argentina se informa que el club verde mantiene su interés por el volante Iván Marcone y Lanús ya puso las cartas sobre la mesa."Si ponen cinco millones de dólares limpios para Lanús no tengo problema en que Marcone vaya a Independiente o a otro club", le dijo al diario Olé de ese país el presidente del club Granate, Nicolás Russo .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi