Lo más importante para el taekwondoga antioqueño Román Mosquera en el año 2017 fue, según él, que Dios le diera la oportunidad de participar en el Mundial realizado en Muju (Corea) y el haber terminado el año siendo el número 1 del ranquin nacional, posición que quiere mantener en este 2018.Aunque no tuvo una gran figuración en la cita orbital, sus sueños siguen vigentes. Le genera tristeza no haber podido representar a Antioquia, ya que hoy está con Tolima."Infortunadamente la Liga Antioqueña de Taekwondo no me daba el aval de participar en los eventos nacionales por estudiar una maestría en Educación con énfasis en población vulnerable, que no me permitía completar los horarios de entrenamiento".Cuenta que le hizo una propuesta a Indeportes Antioquia para poder suplir los entrenamientos, pero no la aceptaron. "Me dejaron de apoyar y entonces ahora hago parte del seleccionado del Tolima".A través del taekwondo también hace una bonita obra: haber participado con algunos niños de la Fundación Kio Guerreros de Vida en el Nacional, realizado en Sogamoso, Boyacá."Allí tuvieron la experiencia, por primera vez, de estar en un evento con mucha categoría y esto gracias al apoyo incondicional de muchas personas".Este año está mentalizado en la preparación con la Selección nacional con miras a los Centroamericanos y del Caribe que serán en Barranquilla, los Suramericanos en Perú y el Nacional universitario.Sin embargo, su máximo reto será seguir mejorando para lograr un cupo a los Olímpicos de Tokio-2020, lo que sería alcanzar la cúspide de su carrera.