/ Miles de turistas que regresaban a Medellín de Urabá y el occidente de Antioquia, transportadores, comerciantes y habitantes del corregimiento Palmitas, enfrentaron ayer a una difícil situación, por los problemas de movilidad e incomunicación que les generó el derrumbe, que taponó la vía al Mar, en la vereda La Aldea, la noche del pasado 31 de diciembre.El comandante de la Policía de Tránsito y Transportes de Antioquia, coronel Juan Carlos Torres, informó que para la operación retorno de Año Nuevo esperaban el ingreso a la ciudad, por esa vía, de 15 mil automotores. Estos debieron tomar vías alternas como Santa Fe de Antioquia-Bolombolo; Santa Fe de Antioquia - Boquerón, que aumentaron en más de una hora el viaje, esto si todo circulaba de manera normal.El secretario de Infraestructura de Antioquia, Gilberto Quintero, dijo que cayeron más de 5.000 metros cúbicos de tierra que sepultaron las dos calzadas en una extensión de unos 40 metros.Comentó que la firma concesionaria, encargada de la vía, Devimar, utilizó drones y un helicóptero, para buscar, con ingenieros, los orígenes de este movimiento de tierra y los peligros que puede presentar para los usuarios. No obstante, los viajeros se quejaron por lo que consideraron falta de previsión sobre los taludes y el mal estado de las vías alternas.Investigación e hipótesis Quintero indicó que se investigan dos orígenes del derrumbe. Uno es un movimiento de tierras que se puede estar presentando desde la parte alta del corregimiento Palmitas, donde ya han hecho trabajos en varios taludes. Una segunda hipótesis es que hay filtraciones y aguas perdidas de acueductos de las fincas de los alrededores.Afirmó que se espera que para hoy el derrumbe sea removido y se restablezca el paso de los vehículos que ayer fueron desviados hacia la vía vieja al mar, por el corregimiento Bolombolo, de Venecia, y los camiones de más de 4 toneladas tuvieron que dar la vuelta por Peñalisa y La Pintada para llegar a Medellín.Según el funcionario, el resto de vías del departamento, funcionaba hasta la noche sin mayores contratiempos. De la vía antigua al Mar alertó que se debe transitar con precaución en el sector de Urquitá, entre Palmitas y Puerto Nuevo, porque presenta un asentamiento muy grande.Afectados Evelia Álvarez Hernández , habitante de La Aldea, dijo que tenían temor, porque este desprendimiento de tierra puede afectar las viviendas de la vereda que son más de 50.Anotó que, "por fortuna, no hubo una tragedia por la cantidad de carros y motos que se movilizaban desde la tarde del domingo por esa vía". y apuntó que quedaron atrapados en sus casas porque el alud se llevó un paso peatonal.Otro sector afectado fue el de los comerciantes de la zona, en su mayoría restaurantes y paraderos, que contrató personal extra e insumos para atender la gran demanda de turistas que por estos días visitan el occidente, Urabá y otras regiones.Alexánder Hernández , trabajador del restaurante La Mona, dijo que en la operación retorno de festivos atienden hasta 120 personas por hora y ayer no tenían un solo usuario de la vía.Concluyó que no sabía cómo llegar a su casa (centro de Palmitas), pues el acceso por El Hoyo lo cerraron para evitar colapso por tantos carros que empezaron a circular por allí", concluyó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi