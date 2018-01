/ Más de 300 mujer es de Hollywood, entre ellas Meryl Streep y Cate Blanchet, revelaron el lunes una iniciativa para enfrentar el acoso sexual generalizado en la industria del entretenimiento, así como en otros empleos 'menos glamorosos' en todo Estados Unidos.Decenas de tras actrices como Jennifer Lawrence y Emma Thompson, además de escritoras, directoras, agentes y ejecutivas se sumaron al plan.Llamada Time's Up, la iniciativa incluye un fondo de defensa legal que hasta ahora ha recaudado unos 13,4 millones de dólares de su meta de 15 millones para proporcionar apoyo legal subsidiado a mujer es y hombres que han sido sexualmente hostigados, agredidos o abusados"?en su lugar de trabajo."Con demasiada frecuencia, el acoso persiste porque los perpetradores y los empleadores nunca enfrentan ninguna consecuencia", expresaron sus promotoras en una carta abierta publicada en el sitio web del grupo, así como en un anuncio de página entera en The New York Times y en el diario en español La Opinión.Time's Up, que se traduciría como "Se acabó el tiempo", también pide más mujer es en puestos de poder y liderazgo, así como igualdad de beneficios, oportunidades, remuneración y representación, e insta a los medios a centrar la atención en los casos de abuso en "mercados menos glamorosos y valorados".El movimiento se formó después de que un aluvión de acusaciones pusiera fin a la carrera de poderosos hombres del entretenimiento, los negocios, la política y los medios, provocado por el escándalo de mala conducta sexual del productor hollywoodense Harvey Weinstein.Clase trabajadora.El mes pasado, el director de Ford Motor Company se disculpó con los empleados de dos fábricas en Chicago y prometió cambios, luego de que el Times expusiera en detalle el maltrato y acoso generalizado a las mujer es en las plantas desde la década de 1990. Fue una de las primeras investigaciones mediáticas importantes sobre el acoso sexual en lugares de trabajo de la clase obrera.Time's Up presta especial atención a personas de bajos salarios. "Para cada mujer trabajadora en la agricultura que ha tenido que rechazar avances sexuales no deseados de su jefe, cada mucama que ha tratado de escapar de un huésped agresivo, estamos con ustedes. Nosotros los apoyamos", asegura la carta, firmada entre otras por Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale y Salma Hayek.La iniciativa se comprometió a impulsar una legislación para fortalecer las leyes sobre acoso y discriminación en el lugar de trabajo.Hizo un llamado a las mujer es para vestirse de negro en la ceremonia de los Globos de Oro del domingo como una declaración contra la desigualdad de género y racial.Otras prominentes integrantes de Time's Up son Natalie Portman, America Ferrera, Amy Schumer, Halle Berry, Julianne Moore, Keira Knightley, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Susan Sarandon, Uma Thurman entre otras.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi