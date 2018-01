/ Por efe y redacciónEn la Selección Colombia David Ospina tiene seguro su puesto. Es el titular inamovible, mientras no sufra alguna lesión.Diferente situación vive en su equipo el Arsenal, en el cual la constante ha sido la de suplente en la Premier League, porque el puesto de arquero tiene dueño: Petr Cech .El colombiano no ha jugado un solo partido en la liga inglesa en lo que va de esta temporada 2017-18, siempre ha salido en el banco. Sus participaciones han sido solo en seis encuentros (cuatro de Champions y los otros dos en copas locales). Arsenal cerró el año empatando 0-0 con el colero, el Bromwich Albion.En 2014-15 vivió la cara opuesta, cuando fue titular en 23 cotejos y fue muy elogiado por el técnico Arsène Wenger.De la fecha 22 de la liga inglesa, el resultado que más llamó la atención fue el de Manchester City con el Crystal Palace. El portero brasileño Ederson Moraes evitó la primera derrota del elenco dirigido por Pep Guardiola al detener un penal. Ese punto no le permitió al City igualar el récord de victorias consecutivas en las grandes ligas europeas que tiene el Bayern de Múnich con 19 triunfos en 2014 cuando lo entrenaba Guardiola.Fue un final de año con poca aparición de jugadores colombianos.En ItaliaJuventus jugó y goleó 3-1 al Hellas Verona con gran presentación de Paulo Dybala , pero sin la actuación del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien se recupera de una lesión.Otro fue José Izquierdo, quien ayer se convirtió en el primer cafetero en ser titular en Inglaterra en 2018 al jugar con el Brighton Hove Albion, que igualó 2-2 en condición de local frente a Bournemouth .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi