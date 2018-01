/ El 21 de diciembre pasado el diario The New York Times publicó un realista editorial sobre el documento dado a conocer por el señor Donald Trump unos días antes, el 18 de diciembre, y titulado Estrategia de Seguridad Nacional. No sobra advertir que este diario milita con los opositores de Trump "Gran parte del contenido de las 55 páginas de dicho plan, pudo haber sido aprobado por sus antecesores, a saber: La importancia del liderazgo estadounidense, una capacidad defensiva fuerte, una economía vibrante, y todo lo anterior, con valores democráticos"."Falla su ejercicio por culpa de la desconexión entre las mismas estrategias que aparecen plasmadas en el documento, las cuales reflejan en algunos aspectos el pensamiento dominante del señor Trump , el que divulga en sus tuits, en sus declaraciones y en sus actos. Expone en estos la cara impredecible de sus políticas públicas, incluyendo sus comentarios en el Edificio Ronald Reagan en Washington en la presentación de su plan"."El documento con la estrategia anual fue ordenado por el Congresos en 1986 para aclarar las prioridades y planes de las administraciones. Pero esta última versión está en contravía de la manera como el señor Trump ha estado conduciendo su política de seguridad, tanto que no solo puede llegar a confundir más a las gentes, como ser ignorado totalmente"."La mayor contradicción entre el señor Trump y el documento se relaciona con Rusia . En la introducción de este dijo que Rusia China "retan la influencia, los valores y la riqueza de los estadounidenses". Tiene razón sobre las amenazas, pero en la práctica ha fallado en combatirlas"."Tras un año en la presidencia, todavía se rehúsa el señor Trump para aceptar las conclusiones de la inteligencia sobre el ataque ruso a la democracia estadounidense por interferir las elecciones de 2016 en favor suyo. Estas revelaciones lo han conducido a rechazar las conclusiones de un investigador especial y del Congreso, hasta el punto en que sus opiniones le han impedido a su administración facilitar declara a Rusia culpable".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi