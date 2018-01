/ Tres expertos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional coinciden en que 2018, "con un mercado interno estancado, una deuda externa creciente y un contexto internacional difícil" , no será bueno en lo económico para Colombia.Víctor Castañeda, experto en temas tributarios, dijo que la decisión de la compañía estadounidense Standar & Poor's de bajar la calificación del país de BBB a BBB-, se esperaba desde 2016, "debido a los cuatro periodos seguidos de desaceleración económica y, más aún, de la puesta en marcha de la reforma tributaria de 2016, que en vez de ser estructural, integral y progresiva fue básicamente fiscalista" .Para el catedrático, citado por el sistema de noticias de la alma mater, el país afronta un problema estructural de recaudación de impuestos, de modernización institucional de la Dian y de información fiscal que no ha querido ser atendido a fondo por los gobiernos de turno.Y, en su opinión, el gran reto del próximo gobierno será buscar la fórmula para cerrar la brecha entre ingresos y gastos, teniendo en cuenta que recortar el gasto público es difícil en el corto plazo.Entre tanto, Jorge Iván Bula, de la Escuela de Economía, indicó que "el precario crecimiento económico del país en 2017, que se ubicará entre el 1,8 y 2%, es el resultado de políticas que siguen favoreciendo la extracción de materias primas sobre la promoción de industrias basadas en la innovación y la tecnología" .Así mismo, menciona que uno de los temas preocupantes del año que recién acabó fue el comportamiento del endeudamiento externo: alrededor de $30 mil millones de millones, que es un incremento alto del crédito externo asumido por Colombia.Finalmente, sobre las perspectivas para 2018, asegura que se estima un leve crecimiento del PIB, cercano al 3 %, lo cual bajaría de nuevo a un dígito el desempleo, aunque, como es de esperarse en el contexto nacional, no se traduciría en mayor calidad del empleo o que fuese sostenible en el tiempo.Y para el exsecretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, el sistema pensional colombiano "es otro de los tristes ejemplos de las grandes inequidades" del país, por lo que "en un corto plazo requeriría de una urgente reingeniería que garantice un bienestar general y unas condiciones dignas para el retiro laboral de los ciudadanos" .Para los que cotizan para pensionarse, las cifras indican que oficialmente hay 20,5 millones de afiliados al sistema, de los cuales 6,5 millones están en Colpensiones y 14 millones en los fondos privados (la mayoría en Porvenir). Sin embargo, asegura el catedrático de la UN, "en realidad solo están cotizando 8,4 millones (6,4 millones en los fondos privados y 2 millones en Colpensiones)".Por último, de otro lado, están los que ya cumplieron requisitos: "alrededor de 2 millones de pensionados según el Ministerio de Hacienda. De estos, 123 mil están en los fondos privados, 1.2 millones en Colpensiones -que cuestan 13 billones de pesos (aquí entran los trabajadores particulares)- y el resto está en los regímenes especiales de funcionarios, militares y policías; en estos últimos es donde radica el desajuste del sistema, ya que cuestan 25 billones de pesos y no tienen reservas".El balance oficialEl ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a manera de balance, aseguró por su parte que el país está en proceso de recuperación y que se mantiene la confianza en la inversión y en el respeto a la regla fiscal, impulsando la inversión social."Durante uno de los momentos más complicados por los que ha pasado el país en materia económica (los ingresos de la Nación por el petróleo pasaron de 24 billones en 2013 a 0 en 2017), se logró aumentar la inversión, reducir el déficit fiscal, manteniendo los beneficios sociales, aumentando la cobertura en la atención a la primera infancia, sosteniendo los subsidios eléctricos, incrementando la seguridad y reduciendo la criminalidad" , dijo.Agregó el titular de la cartera económica que "el mayor logro de este gobierno" es que, a pesar de enfrentar un período con tantas dificultades, "se redujo la pobreza" : en 2010, el 30% de la población colombiana estaba por debajo de la línea de pobreza multidimensional, que considera no solo el ingreso, sino también el cuidado y alimentación de los menores, el acceso a salud, a educación, a una vivienda y servicios públicos y la calidad de la situación laboral. Hoy, el 17% permanece en esa situación; es decir, 5 millones de colombianos dejaron de ser pobres, aseguró.Desde el Ministerio, explicó, se tiene claro que el aumento en el IVA afectó los bolsillos de los colombianos: "Pero si no se hubiera incrementado el ingreso por IVA, Colombia se hubiera visto enfrentada a una verdadera crisis social" .Destacó además que después de muchos años de invertir la mayor parte de sus recursos en la seguridad y la defensa, hoy hablamos de un país que dedica sus mayores esfuerzos presupuestales a la educación, y que está dispuesto a invertir $130 billones, durante los próximos 15 años, en la consolidación de la paz. Este año, a pesar de todas las restricciones fiscales, se destinaron $1,8 billones y, para el próximo se tienen presupuestados $2,4 billones.Y concluyó que "este mal momento, del que estamos saliendo, nos permitió comenzar a construir una nueva economía, menos dependiente del petróleo. Hemos firmado tratados de libre comercio gracias a los cuales hoy Colombia tiene un mercado de más de 1.500 millones de personas y las exportaciones no tradicionales ha ido creciendo (14,3% en el tercer trimestre de 2017).