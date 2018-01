/ El último episodio de la popular saga 'Star Wars' ha superado los 1.000 millones de dólares de recaudación a nivel mundial en su tercera semana en las pantallas, según anunció un portavoz de Disney.Se estima que 'Star Wars: Los últimos Jedi' recaudará 65,6 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, para un total de 530,3 millones desde que se estrenó hace tres semanas, según la empresa especializada en el sector Exhibitor Relations.Esta cantidad se suma a los 523 millones de dólares que ha recaudado el octavo episodio de 'Star Wars' en otros países.La exitosa saga espacial está protagonizada por Daisy Ridley, Oscar Isaac, Adam Driver y dos miembros del elenco original de la serie, Mark Hamill como Luke Skywalker, y en el papel de la princesa Leia, Carrie Fisher, que murió en diciembre de 2016 poco después de rodar las últimas escenas de la película.Estas cifras la situarían como la octava película con mayor recaudación de todos los tiempos, según Variety.com. El récord lo mantiene 'Avatar' desde 2009 con 2.700 millones de dólares.El fin de semana, 'Star Wars' superó a 'Jumanji: Welcome to the jungle', de Sony, una aventura familiar protagonizada por Dwayne 'The Rock' Johnson, que se estima recaude unos 67 millones de dólares estos días en Norteamérica.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi