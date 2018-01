/ Por Julio César Acosta v.Tatiana Calderón , la única mujer colombiana vigente en el automovilismo, y piloto de desarrollo del equipo Sauber, tiene claro su objetivo para este año: ganar un asiento en la escuadra suiza."La verdad esto es increíble, si ya era un honor ser parte del equipo Sauber, con 25 años de historia, ahora que se une Alfa Romeo y me quieran a mí en el programa", señaló Calderón a la página de la Federación Colombiana de Automovilismo.Más aún, Ferrari pondrá en este programa a uno de sus piloto s. Por eso, Tatiana considera que todo eso habla muy bien del equipo y de lo que están dispuestos a hacer. "Me llena de orgullo y de motivación para demostrarles que merezco un asiento",La bogotana, premiada como la Piloto del Año Fedeautos, se entusiasma con el proyecto de Alfa Romeo Sauber para la Fórmula 1 de 2018."Rematar el 2017 siendo tercera en el podio de la Fórmula V8 3.5 me dio muchas armas para seguir demostrándole a Sauber que pueden confiar en mí. También espero cerrar en 2018 un año más en la GP3 Series".Sauber es reconocido como una cantera en la que han dado sus primeros pasos en la F-1 piloto s como el cuádruple campeón del mundo Sebastian Vettel, el campeón 2007 Kimi Raikkonen, o Felipe Massa, Robert Kubica y Sergio Pérez. Tatiana quiere seguir ese camino .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi