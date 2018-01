/ ¿Por qué el que es considerado el mejor equipo del ciclismo mundial, el Sky Team, sigue poniendo los ojos sobre ciclistas colombianos?¡Por algo será! es una simple respuesta. Pues bien, el elenco británico, cuyo capitán es el pedalista nacido en Kenia, Chris Froome , ha tenido baluartes como Rigoberto Urán, que han permitido, en menor o mayor posibilidad, la consecución de múltiples logros representados en etapas y carreras.Y hoy, Sergio Luis Henao y su primo Sebastián, quienes son considerados por el propio Froome como piezas vitales para colaborar en todo tipo de terreno, especialmente en la montaña.No en vano, Bernard Hinault, una de las legendarias figuras de este deporte, como que ganó cinco veces el Tour de Francia, tres el Giro de Italia y dos la Vuelta a España, manifestó, recientemente, en una entrevista para EL COLOMBIANO, que las bondades del ciclismo colombiano eran inagotables.Pues bien, el primer día del nuevo año, el Sky Team presentó en sociedad a su más reciente contratación, el colombiano Egan Bernal, de 20 años y de quien varios expertos, técnicos y hasta deportistas han catalogado como una de las joyas del futuro en este deporte.La llegada de Bernal permite tener un soporte aún más fuerte en terrenos montañosos, que es la modalidad de sus inicios como ciclomontañista. Sky Team realizó la sesión de fotografía para los nuevos del elenco y entre ellos apareció Bernal, quien, de tiempo atrás, como señaló, tenía la idea fija en llegar algún día a este equipo, más por el hecho de compartir responsabilidades con Froome, uno de sus ídolos en el ciclismo."Me pone contento, da cuenta de que he hecho las cosas bien y estos son los resultados. Pero hay que tener los pies sobre la tierra, soy joven y me queda mucho por aprender", dijo en entrevista para este diario.Por lo pronto ya tiene el uniforme. Lo que viene es la adaptación al Sky y en ese aspecto, como lo certifica el propio rutero, la presencia de los primos Henao le da un plus y más tranquilidad pues no se sentirá solo. Las carreras que tendrá están por definirse."¡Feliz Año Nuevo! Es el momento para mostrar nuestros nuevos fichajes en su nuevo equipo", escribió Sky en su cuenta de Twitter mostrando la imagen de Egan y la de las restantes contrataciones de temporada .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi