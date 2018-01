/ A lo largo del último año, Estados Unidos ha enfrentado enormes retos en sus tratos con Corea del Norte, China Rusia , y en sus esfuerzos para derrotar el terrorismo internacional. Pero los americanos deberían sentirse motivados por el progreso del Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en busca de la paz global y la estabilidad.Cuando el presidente Trump se posesionó, identificó a Corea del Norte como la mayor amenaza de seguridad de los Estados Unidos. Abandonó la política fracasada de la paciencia estratégica. En cambio desarrollamos una política de presión por medio de sanciones diplomáticas y económicas.Estados Unidos les ha pedido a aliados y socios que empleen presión unilateral contra Corea del Norte para obligar al régimen a cambiar su comportamiento. Muchos han respondido con pasos positivos como detener el comercio, cortar lazos diplomáticos y expulsar a obreros norcoreanos. Nuestra campaña pacífica de presión ha recortado un 90 por ciento de los ingresos de Corea del Norte por exportaciones, gran parte de los cuales son usados para financiar el desarrollo de armas ilegales.Esperamos que este aislamiento internacional presione al régimen hacia serias negociaciones para el abandono de sus programas nucleares y de misiles balísticos.Una pieza central de nuestra estrategia ante Corea del Norte es persuadir a China para que emplee su influencia económica decisiva sobre Pyongyang. China ha aplicado ciertas prohibiciones y sanciones, pero podría y debería hacer más. El ascenso de China como potencia económica y militar requiere que Washington y Beijing consideren cuidadosamente cómo manejar nuestra relación en los siguientes 50 años.Derrotar el terrorismo sigue siendo una de las mayores prioridades del presidente. La estrategia agresiva de la administración para enfrentar al Estado Islámico delega mayor autoridad a los comandantes militares americanos en el campo de batalla, dando a nuestras fuerzas más libertad y rapidez para hacer lo que hacen mejor. Como resultado, la Coalición Global para derrotar a ISIS ha acelerado operaciones y recapturado virtualmente a todo el territorio del Estado Islámico antes dominado en Irak y Siria.En Rusia , no tenemos ilusiones sobre el régimen con el que estamos enfrentados. Estados Unidos hoy tiene una relación pobre con una Rusia resurgente que ha invadido a sus vecinos Georgia y Ucrania en la última década y menospreciado la soberanía de naciones occidentales al entrometerse en nuestras elecciones y las de otros.El nombramiento de Kurt Volker , un exembajador de la Otan, como representante especial para Ucrania refleja nuestro compromiso para restaurar la soberanía del país y la integridad territorial.Mientras estamos en guardia contra la agresión rusa, reconocemos la necesidad de trabajar con Rusia donde los intereses mutuos se cruzan. En ninguna parte es más evidente que en Siria.Por último, el defectuoso acuerdo nuclear de Irán ya no es más el punto central de nuestra política hacia Irán . Ahora enfrentamos la totalidad de las amenazas iraníes. Parte de esta estrategia requiere de reconstruir alianzas con nuestros socios en el Medio Oriente, y en noviembre ayudamos a restablecer lazos diplomáticos entre Irak y Arabia Saudita.Cuando me despierto cada día lo primero que pienso es, "¿Cómo podemos mis colegas y yo en el Departamento de Estado usar la diplomacia para prevenir que personas en todo el mundo sean asesinadas, heridas o privadas de sus derechos?" A pesar de los retos, permanezco optimista sobre el poder de la diplomacia para resolver conflictos y avanzar intereses americanos. Mi confianza viene de saber que nuestros esfuerzos son desarrollados a diario por empleados patrióticos y dedicados del Departamento de Estado que hacen sacrificios todos los días para servir con paciencia y persistencia.* Secretariode Estado de Estados UnidosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi