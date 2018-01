/ La niña mágica que marcó la década de los 90 regresa este fin de semana con " Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc ", una de las series de animación a estrenarse en la temporada japonesa de invierno. Puede que sea el estreno principal, pero no es el único.LOS ESTRENOS DE ANIME EN ENERO DEL 2018"Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc" (6 de enero en NHK, Crunchyroll EE.UU.)El 2018 estará dominado tanto por la nostalgia como por animes de nuevo concepto. En lo primero tendremos la nueva temporada de " Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc ", que muestra los inicios en la protagonista en la escuela secundaria. Ella tendrá que enfrentar una nueva amenaza cuando todas sus cartas mágicas se vuelven transparentes."Junji Ito Collection" (viernes 5 de enero del 2018, Crunchyroll Latinoamérica)No sabrás lo que es sentir miedo con una historieta hasta que leas los trabajos de Junji Ito, experto en retorcer a sus personajes mental y físicamente. Sus ilustraciones no aptas para corazones débiles cobrarán vida en una serie antológica. Como un "Black Mirror", pero con vísceras."Junji Ito Collection" - tráiler. (Video: Crunchyroll)"Devilman: Crybaby" (5 de enero, Netflix)Go Nagai dejó huella en el manga y animación japonesa, no solo por "Mazinger Z", sino por "Devilman", la historia de un joven que se fusiona con un demonio para enfrentar al mal. La serie promete violencia como nunca antes ha mostrado Netflix, incluso más que "The Punisher"."Devilman: Crybaby" - tráiler. (Video: Netflix)"The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments" (6 de enero, MBS)Continúa la historia de Elizabeth Liones, princesa que busca la ayuda de los Siete Pecados Capitales, orden de peligrosos caballeros. Junto a ellos planea recuperar el trono luego de un golpe de estado. Se espera que Netflix estrene los nuevos episodios más adelante este año."The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments" - tráiler. (Video: Difusión)"Gintama: Silver Soul" (7 de enero, TX)El arco final de la popular historieta cómica llega al anime. "Gintama" sigue la historia de Gintoki Sakata, samurái del periodo Edo de Japón. No obstante, se trata de una realidad alternativa donde los extraterrestres y los humanos conviven en la Tierra."Gintama: Silver Soul" - tráiler. (Video: Difusión)"Yowamushi Pedal GLORY LINE" (8 de enero, TX)Sakamichi Onoda es un otaku que, al enterarse que ya no hay club de anime en su escuela, se une al de ciclismo. Esa decisión, si bien transformará su vida en una competencia constante, le presentará a grandes amigos."Yowamushi Pedal GLORY LINE" - tráiler. (Video: Difusión)"Basilisk ~Ouka Ninpouchou~" (8 de enero, MX)Ambientada en la etapa final de la era Sengoku, cuenta la guerra de dos importantes clanes ninja. Si bien ambos grupos deben matarse mutuamente, sus respectivos herederos se aman. Llamar a esta historia una versión japonesa de "Romeo y Julieta" sería simplificarla demasiado."Basilisk ~Ouka Ninpouchou~" - tráiler. (Video: Difusión)"Dagashi Kashi 2" (11 de enero, TBS)Sigue la historia de la rara Hotaru Shidare, quien desea convencer a Kokonotsu Shikada de heredar una tienda de dulces. Es la clase de historia con humor y enredos que solo podría haber surgido en Japón."Dagashi Kashi 2" - tráiler. (video: Difusión)"Darling in the FranXX" (13 de enero; Tokyo MX, Crunchyroll EE.UU.)Lejos de los remakes o secuelas, el estudio Trigger ("Kill la Kill", "Little Witch Academia") estrena "Darling in the FranXX", serie que explora el conocido concepto de adolescentes que pilotan robots gigantes. Cuenta con la participación de Atsushi Nishigori y Hiroyuki Imaishi, quienes trabajaron en la aclamada "Tengen Toppa Gurren Lagann"."Darling in the Franxx" - tráiler. (Video: Trigger)Notas relacionadas "Dragon Ball Super" 122: ¿Qué fecha se emite el episodio? "Super campeones" y otros esperados animes que llegan en 2018 "Dragon Ball Super": ¿qué sucederá en 2018? [FOTOS]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi