En los últimos días, diversos sectores han cuestionado la participación del cirujano oncólogo Juan Postigo Díaz en la Junta Médica Penitenciaria que recomendó el indulto del ex presidente Alberto Fujimori . Esos sectores han argumentado que fue su médico. Una crítica vino del ahora ex integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales Roger Rodríguez Santander, quien indicó que "es absolutamente irregular que el doctor de un interno integre [a la vez] la Junta Médica Penitenciaria".El Comercio confirma que Juan Postigo ha sido médico tratante y cirujano de Alberto Fujimori . Según un documento del 17 de febrero del 2010, Postigo operó al ex mandatario en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Así se registra en una hoja de control anestésico intraoperatorio a la que accedió este Diario.Según el documento del INEN, Fujimori, entonces de 72 años, fue diagnosticado con una lesión e intervenido quirúrgicamente por "los cirujanos Sánchez y Postigo". Este Diario constató que se trata de Juan Postigo Díaz y Pedro Sánchez e Ingunza. Según Roger Rodríguez, quien además renunció como director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia tras conocerse el indulto a Fujimori, un hecho así "no se ha dado nunca en la Comisión de Gracias Presidenciales".Pero Postigo no solo trató al paciente Fujimori desde el 2010. La primera atención fue en 1997 tras el rescate de rehenes de la residencia de la Embajada de Japón. Ese año, Postigo y otros médicos atendieron a Fujimori. Le detectaron una lesión en la lengua que resultó ser un cáncer. Se le realizó una operación y el tumor fue extraído completamente.El doctor Juan Postigo atendió por primera vez a Fujimori en 1997.El doctor Juan Postigo atendió por primera vez a Fujimori en 1997.Los hechos confirman que Postigo atendió a Alberto Fujimori en dos etapas: como presidente y como detenido y sentenciado. La relación médico-paciente data de hace 20 años.El Comercio solicitó una entrevista con el doctor Postigo, pero la oficina de Comunicaciones del INEN indicó que está en período de vacaciones. El INEN se excusó de informar qué médicos han tratado al ex presidente. Argumentaron que, de acuerdo a la Ley General de Salud, la información médica de una persona es de carácter reservado y confidencial.Quien sí contestó fue Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Fujimori. El también ex congresista validó los datos consignados en este informe. Confirmó además que Postigo intervino en las otras cinco operaciones realizadas al ex mandatario en el INEN. "Que Juan Postigo haya integrado la Junta Médica Penitenciaria no es un hecho doloso. El código de ética del Colegio Médico lo faculta. Sería antiético más bien que alguien que nunca ha visto ni la historia ni al paciente se meta a dar una opinión", dijo Aguinaga.Roger Rodríguez rechazó esa afirmación. "El doctor que ha tratado a un interno no puede participar porque tendrá una visión subjetiva a su favor. Lo que se busca en el ámbito del derecho público es que los médicos que evalúen a un interno actúen con la mayor objetividad posible", remarcó.Documento de febrero del 2010 que registra al doctor Juan Postigo como uno de los cirujanos de Alberto Fujimori. Era la tercera de las seis operaciones al ex mandatario en las que participó.Documento de febrero del 2010 que registra al doctor Juan Postigo como uno de los cirujanos de Alberto Fujimori. Era la tercera de las seis operaciones al ex mandatario en las que participó.La semana pasada, el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, afirmó en una conferencia de prensa que los doctores que participaron en la junta médica que recomendó el indulto a Fujimori fueron escogidos de "manera aleatoria". Añadió que "la especialidad de oncólogo [de cabeza y cuello] no es muy abundante". Sin embargo, el Colegio Médico del Perú registra en su página web a 11 profesionales con esta especialidad.