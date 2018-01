/ El 7 de octubre son las elecciones regionales y municipales. Conoce qué candidatos se perfilan para las elecciones del 2018 .Madre de Dios- Eduardo Salhuana Cavides (Abogado) -Ex diputado (1990-1992), ex congresista (2001-2006) y ex ministro de Justicia (2005). Ha sido asesor legal de la Federación Minera de Madre de Dios, opuesta al proceso de formalización minera que se inició en el gobierno de Ollanta Humala. Como congresista, presentó en el 2004 el proyecto de ley que solicitó al gobierno de Alejandro Toledo declarar de interés nacional la construcción de la carretera Interoceánica, obra ahora cuestionada por el escándalo de Odebrecht.- Simón Pedro Horna Alpaca -Vinculado también a la minería informal, Horna fue uno de los promotores del paro minero contra el control de combustible en abril del 2014 en Madre de Dios. El conflicto causó cuatro muertes. Horna ha exigido en reiteradas ocasiones que el gobierno cambie su política de interdicción contra la minería ilegal.- Freddy Vracko Metzger -Postularía por segunda vez al Gobierno Regional de Madre de Dios. Su primer intento fue en el 2010 con el Movimiento Productivo Regional. También postuló al Congreso en el 2016. Es hijo del concesionario forestal Alfredo Vracko Neuenschwander, quien fue asesinado en noviembre del 2015 presuntamente por personas vinculadas a la minería ilegal. Freddy Vracko ha denunciado amenazas contra su vida.Puno- Alexander Flores Pari (Empresario minero) -Postula con el movimiento regional Poder Andino. Fue denunciado en el 2009 por el presunto delito de alteración del ambiente (contaminación del río Ramis) por realizar actividad de minería informal en la zona de Ananea (San Antonio de Putina).- Edgardo Pineda Quispe -Ex rector de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA). Este año estudiantes de esta universidad denunciaron que les exigían firmar los planillones para el Movimiento Político Regional Transparencia i Oportunidad (TIO), con el que postula.- Hernán Fuentes Guzmán -Ex gobernador regional de Puno (2007-2010). En el 2009, el Poder Judicial lo declaró responsable del delito de peculado al quedarse con un teléfono celular satelital que le entregó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estuvo inhabilitado de postular hasta este año, por una decisión de la Corte Suprema.Piura- Wilmer Elera García (Precandidato por Somos Perú) -Ha sido muy cuestionado por la obra de agua y desagüe del distrito de La Unión (donde fue el supervisor), cuyo costo fue de más de S/18 millones y actualmente está abandonada. Sus contendores sostienen que el gobernador regional Reynaldo Hilbck y otros miembros de Unión Democrática del Norte serían cercanos a su campaña.- Jhony Peralta Cruz -Postularía por el movimiento regional Seguridad y Prosperidad. Es economista y ha sido dos veces congresista por el Apra. En el 2013, fue denunciado por la fiscalía por presunta falsificación de firmas. En el 2014, fue criticado por sus adversarios por aparentemente haber plagiado el mensaje y el estilo de la campaña del presidente de México, Enrique Peña Nieto.- Óscar Echegaray Albán -Del partido Solidaridad Nacional. Abogado de profesión, actualmente es consejero regional de oposición por la provincia de Morropón. Está cuestionado por haber defendido como abogado al actual alcalde de Chulucanas, José Montenegro, acusado de varios actos de corrupción.La Libertad- Elidio Espinoza (Actual alcalde de Trujillo) -Es actualmente alcalde de la ciudad de Trujillo. Fue absuelto en octubre del 2016 del proceso de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el Caso Escuadrón de la Muerte. En abril de este año, la fiscalía le inició una investigación preliminar por el delito contra la administración pública.- Rosario Bazán de Aranguri -Es la voceada precandidata fujimorista. Es ingeniera de la Universidad Nacional de Trujillo y fundó la empresa agroindustrial Danper. En el 2015 ganó el premio Líderes Empresarios del Cambio (LEC).- Manuel Llempén Coronel -Intentará por segunda vez llegar al gobierno regional. Postuló en el 2010 por el partido Alianza para el Progreso (APP), pero perdió ante el candidato aprista. Ha sido gerente del Gobierno Regional de La Libertad y hombre de confianza de César Acuña. En el 2015, el Ministerio Público solicitó cinco años de prisión en su contra por el presunto delito de negociación incompatible.Lambayeque- Anselmo Lozano Centurión (Actual alcalde de La Victoria) -Confirmó que postulará con la agrupación política Podemos Perú, que lidera el ex congresista José Luna Gálvez. En setiembre del 2008, dos periodistas denunciaron ante IPYS que el alcalde presionaba con la publicidad al medio para frenar cualquier crítica contra él.- Arturo Castillo Chirinos -Precandidato único al Gobierno Regional de Lambayeque por la agrupación política Peruanos por el Kambio (PPK). Ha sido alcalde por Acción Popular y por el Fredemo.Cusco- Jean Paul Benavente (Economista) -Benavente ha sido gerente de Desarrollo Económico y director de Turismo en el Gobierno Regional del Cusco. En el 2014, reemplazó a Benicio Ríos Ocsa en la candidatura al gobierno regional debido a que Ríos fue separado de la contienda por una sentencia.- Luis Flores García -Ex alcalde del Cusco. Ha sido investigado por la fiscalía por la presunta compra sobrevalorada de un inmueble para el Cosituc. La fiscalía solicitó cuatro años de pena por el presunto delito de peculado y colusión.Ica- Jorge 'Rocky' Hurtado (Ex gerente general del Gob. Reg. de Ica)Fue militante de Solidaridad Nacional y trabajó como director del Servicio de Parques de Lima con Luis Castañeda Lossio. Fue gerente general del Gobierno Regional de Ica entre el 2011 y el 2012.- José Luis Elías Ávalos -Fue congresista fujimorista. Según una investigación del portal Convoca, su patrimonio aumentó en 199%, entre 2011 y 2014. Cuando llegó al Congreso tenía bienes por 2’256. 390 soles y luego pasaron a ser de 6’753.347 soles.- Javier Gallegos -Ex alcalde del distrito de Parcona, ha sido investigado por el delito de lavado de activos. Él se ha defendido aduciendo que es una campaña en su contra.Arequipa- Alfredo Zegarra (Actual alcalde de Arequipa)En octubre la fiscalía pidió tres años de prisión en su contra por permitir el cambio de uso de un terreno agrícola que hoy alberga la Universidad Continental en Arequipa.- Gustavo Rondón -Ex congresista de Solidaridad Nacional. Es actual gerente regional de Salud. Ha tenido que asumir los últimos escándalos relacionados con su sector: el cadáver de un recién nacido introducido en una lavadora por error y el caso de los bebes cambiados en el hospital Honorio Delgado.- Elvis Delgado Bacigalupi -Actual alcalde distrital de Yanahuara. Fue investigado por enriquecimiento ilícito en el 2013. Este año ha sido acusado por el delito de apropiación ilícita de aportes y por falso procedimiento administrativo, por lo que podrían darle una condena de un año.Ayacucho- José Urquizo Maggia (Ex congresista y ex ministro)Fue dos veces congresista (por Unión por el Perú y Gana Perú) y ministro de la Producción y de Defensa durante el gobierno de Humala. El Congreso lo investigó por presuntos nexos con Óscar López Meneses.- Omar Quezada -Fue jefe de Cofopri durante el gobierno aprista. Su denuncia por presunta adjudicación de terrenos en Chilca fue archivada. Aún no define si postula con el Apra o con una agrupación local.*Con la colaboración de Ralph Zapata, Johnny Aurazo y Manuel Calloquispe.Notas relacionadas JNE informará si candidatos tienen deudas municipales Vecinos de 18 nuevos distritos eligen a sus alcaldes Flexibilizan requisitos para postular en regiones y municipios JNE: Presupuesto es insuficiente para Elecciones 2018 Reforma electoral: oficializan ley que prohíbe dádivas de candidatosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi