Desafíos de las Leonas y los Leones. Ellos figuran en el puesto Nº 2 del ranking mundial. Ellas, en el Nº 3. Unos y otras, Leones y Leonas, configuran una realidad muy positiva para el hockey sobre césped argentino, el deporte más exitoso de nuestro país si se toman en cuenta ambos géneros en simultáneo.De todas formas, conviene no descansar en los buenos números de la actualidad: 2018 exigirá lo máximo de ambos seleccionados porque por delante estarán los Mundiales de la FIH.Primero llegará el femenino, que se disputará en Londres desde el 21 de julio hasta el 5 de agosto, apenas después de la fiebre futbolística de Rusia Y casi sobre fin de año, del 28 de noviembre al 16 de diciembre, aparecerá la cita de los varones, que se disputará en Bhubaneswar, la misma ciudad india de las últimas Finales de la World League.El XIV Campeonato Mundial de Hockey sobre Césped Femenino se celebrará en Londres, Inglaterra , entre el 21 de julio y el 5 de agosto En orden cronológico, la mirada se enfoca primero en las chicas.Desde el momento en que asumió, en mayo pasado, Agustín Corradini supo que no sería fácil hacer reverdecer los resultados de las Leonas.Si bien armó un plantel con muchas jugadoras que había dirigido en el Mundial Junior 2016 de Santiago de Chile, en el que se consagraron campeonas, el DT surgido en San Fernando entendió que había mucho por construir.Lo terminó de comprobar en la última World League, en cuyas finales terminaron quintas, una posición por debajo de las expectativas.Lo del seleccionado femenino es una carrera contra el tiempo.El interrogante es si este grupo con muchas ex juniors veinteañeras podrá madurar a tiempo para estar a la altura de una Copa del Mundo.Hay que considerar que en las últimas cuatro citas, la Argentina siempre figuró en el podio, con el dato destacado de dos títulos mundiales en Perth 2002 y Rosario 2010.En el próximo semestre, el equipo deberá alcanzar esa maduración para, por ejemplo, afinar un córner corto que estuvo muy flojo en la última World League, y que fue una de las razones de la eliminación prematura.Desafíos de las Leonas y los Leones.Requerirá horas y horas de entrenamiento para ajustar esa maniobra coordinada, que seguramente estará a cargo de Noel Barrionuevo, Julia Gomes Fantasia y Agustina Gorzelany.Después, el plantel tiene grandes sustentos individuales con Belén Succi en el arco, Florencia Habif bien plantada en la defensa y el medio, Delfina Merino, María José Granatto y Martina Cavallero arriba, más dos nuevas jugadoras clave: Lucina Von der Heyde y Eugenia Trinchinetti.Como siempre, Holanda -defensor del título de La Haya 2014- será el principal rival a batir, además de Gran Bretaña, el campeón olímpico que actuará de anfitrión.La situación de los Leones es muy distinta, porque no sólo se proponen conservar la gloria alcanzada gracias a la medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Río 2016, sino que también tienen que reciclarse para enseñarse como un equipo siempre dispuesto a sorprender.Carlos Retegui, que después de la última World League dejó entrever a la nacion su alejamiento de la conducción del seleccionado, no teme en meter mano a un plantel que supo llegar a lo más alto del hockey mundial, tanto por su oro olímpico como en el ranking mundial.Algunos de los campeones de Río 2016 ya no están: el ex capitán Lucas Rey se retiró y aparecen fuera de la primera convocatoria del año Manuel Brunet y Facundo Callioni, ausentes también en la reciente Liga de Campeones.El XIV Campeonato Mundial de Hockey sobre Césped Masculino se celebrará en Bhubaneswar, India, entre el 28 de noviembre y el 16 de diciembre Asimismo, los Leones cuentan con el as de espadas, Gonzalo Peillat, de quien se puede decir con total certeza que hoy es el mejor tirador de córners cortos del mundo.También, el equipo se apoya en la vivaz veteranía de Juan Manuel Vivaldi en el arco, en la versatilidad de Pedro Ibarra -ausente por paternidad en Bhubaneswar- y en el pícaro juego de tres fantasistas como Matías Paredes, Lucas Vila y Agustín Mazzilli.Tan temperamental como inquieto desde el banco de suplentes, el Chapa Retegui quiere cubrir ocho vacantes con caras frescas que acumulen partidos internacionales a lo largo de los once meses previos al campeonato más importante.Maico Casella, Marc Ganly, Santiago Tarazona, Diego Paz, Nahuel Salis y Agustín Bugallo son algunos de los que están en carrera en pos de tener su primer torneo grande.El ultracompetitivo hockey masculino siempre muestra mucha paridad y en India habrá un abanico importante de candidatos.La Argentina no quiere pasar a la historia como un dominador fugaz, sino perpetuar su peso específico.En esta nota: Las Leonas Los Leones Carlos Chapa Retegui Agustín Corradini LA NACION Deportes Hockey sobre césped.

