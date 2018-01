© David Osio

Foto: AP / Drew Gurian Ed Sheeran es una perla. Es toda una aparición en el universo del pop. Lo que él hace transmite musicalidad y frescura. Emplea una combinación de estilos musicales muy actuales y esa amalgama suena espontánea y natural a la vez, algo muy difícil de producir y de transmitir.Es un gran talento.El inglesito se "la banca" solo y en toda su superficie emana talento y buena onda.Sus canciones son precisas, redondas, lindas y sumamente musicales.A la sombra de su éxito también se produjo una oleada de odio, que se manifestó a través de las redes sociales A esta altura ya estoy grande y esas cosas realmente no las entiendo. El tipo es muy talentoso y lo único que tenemos que hacer es disfrutar de su música. Aquel que no lo comparta, al que no le guste, que se dedique a escuchar a otros y que no moleste. Lamentablemente él no pudo soportar el ciberbullying . Es una pena, pero quizás responda a su sensibilidad. Ahora, si el hecho de haber cerrado sus cuentas, como la de Twitter, le resultó saludable, entonces lo aplaudo.Lo importante es que se sienta feliz, acompañado por los que sí disfrutan de su música.Todo lo que Sheeran hizo hasta acá me resulta genial, desde abrir un show para los Rolling Stones hasta clavarla en el ángulo con sus primeros puestos en los charts , arrancar la gira con Taylor Swift y producir exitazos como "Sing" y, sobre todo, "Thinking Out Loud", que fue tremendo.Son algunas señales de que estamos frente a un tipo que es un talento absoluto y que durante mucho tiempo va a generar música buena y va a inspirar a las nuevas generaciones.Yo lo admiro muchísimo. De los artistas nuevos -bueno, tiene 26 años, podemos decir que aún es nuevo-es uno de los que más admiro.Bruno Mars y él son de los que más me alegró descubrir en estos últimos años y me alegra cuando gente como ellos te sorprende.En momentos en los que uno cree que en la música pop está todo inventado y que la música que suena es toda prefabricada, aparecen estos pibes que tienen un talento tremendo y que saben coquetear con el pop, que es lo más difícil de hacer.Porque en el rock nos podemos esconder fácilmente, pero en el pop no es tan sencillo llevar una carrera adelante y ser un número uno.Si bien yo no vengo del pop, admiro mucho al artista pop que es transparente, sumamente talentoso y al que le queda muy bien el traje de estrella.Tanto si es glamoroso o es de perfil bajo como Sheeran, tanto si arma un gran show con escenografía, cuadros coreografiados, bailarinas y una banda enorme como este muchacho, que sale sólo con la guitarra y "la parte".Estoy en una edad en la cual me fascina descubrir artistas nuevos y me alegra por la música que aparezca alguien que, sin romper esquemas, se luce en un género tan difícil como el pop y sale airoso.Lo hace de forma inspiradora y genera una gran admiración en muchísima gente. Yo, claramente, soy uno de ellos.En esta nota: Ed Sheeran Música LA NACION Sociedad Personajes 2017.

