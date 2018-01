© David Osio

Las urnas los obligaron a bajar el perfil. Apartados del día a día de la discusión diaria pero no del todo alejados de la política, los ex candidatos a cargos legislativos que no lograron entrar al Congreso o los que no renovaron sus bancas apuestan hoy a la reconstrucción de sus partidos, a la actividad universitaria o a permanecer en el ambiente pero con cargos de menor exposición.Después de la vorágine de la campaña, Jorge Taiana pasa sus horas entre la actividad académica y la política. Aunque en su equipo aseguran que "está activo" con encuentros con dirigentes y sindicalistas, el ex canciller volvió a la política internacional.Además de conservar su cargo como diputado del Parlasur, después de las elecciones viajó a un encuentro de think tanks en China , donde representó a América latina.Al volver, participó de la marcha contra la reforma previsional.Margarita Stolbizer optó por tomarse unas vacaciones antes de encarar su futuro, que hoy es una incógnita.Ya sin presencia en el Congreso, en su entorno afirman que en 2018 la ex diputada se va a dedicar a la reconstrucción de su partido, GEN, que tiene presencia en sólo nueve provincias.También dicen que con su último socio político, Sergio Massa, está "todo bien".El ex intendente de Tigre también tomará una bocanada de aire.Aunque en los últimos días reapareció tras la dura derrota electoral para convocar a la creación de un frente opositor, el ex diputado nacional se dedicará a la actividad privada y a la creación de una fundación con sus equipos técnicos donde elaborarán propuestas.El fracaso de la lista bonaerense del justicialismo también dejó fuera de carrera al ex ministro de Transporte Florencio Randazzo.Hoy, el ex candidato a senador aprovecha para exponer su opinión sobre temas de la agenda política, como la reforma previsional.Para algunos, bajar el perfil es tan difícil que hasta se "olvidan" de que ya no son legisladores, como Néstor Pitrola (FIT)."Casi no me di cuenta de que ya no soy diputado", dice un poco en broma y otro poco con nostalgia. Él afirma estar "dedicado enteramente a la política" como asesor de su bloque en Diputados. "No puedo abandonar la tarea porque tengo que volcar la experiencia", dice.LA NACION Política Actualidad política.

