La plataforma "Crea tu propio cómic" de Marvel nos permite tomar el control de la creación de nuestros propios cómic con superhéroes de Marvel, pero con algunas restricciones.El sitio web de la plataforma (aún no en funcionamiento) tiene ciertas restricciones, algunas de las cuales tienen explicación (otras son más difíciles de entender). Por ejemplo: la plataforma es específica para algunas regiones , por lo que sólo permite la creación de cómics a los escritores que estén en Estados Unidos, Canadá, Austsralia y Singapur.Sin embargo, los creadores tienen prohibida: la obscenidad y el mal comportamiento o lenguaje", incluso "lo que se asemeje a un lenguaje ofensivo", es decir, que no vamos a poder ver eso de '@#$%!' en lugar de algunos "tacos". Algo que lleva existiendo décadas.También han prohibido los dobles sentidos, parques de atracciones (que no sean de Disney ), abejas asesinas, pistolas, muerte o cualquier otro tema controvertido, incluyendo problemas sociales.Así que si planeabais hacer un cómic de Deadpool, os recomendamos que sea de él visitando un parque de atracciones y comprando chuches, que luego no podrá ni soltar en el inodoro.