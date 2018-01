/ El 2017 ha terminado y comienza un nuevo año cargado de novedades tanto en el mundo del cine como del videojuego. Desde IGN España hacemos un pequeño repaso a algunos de los cómics que más nos han gustado del pasado 2017 para ir preparándonos de cara a 2018.Saga La increíble historia de Brian K. Vaughan y Fiona Staples , tenemos debilidad por ella no podemos evitarlo. Y es que la gran epopeya espacial, y familiar, de Image ha vuelto a ganar, un año más, un Eisner al mejor cómic en abierto . La space opera de Vaughan no pierde fuelle en ningún momento y a medida que la historia de Alana y Marco se extiende en el tiempo también crece nuestro conocimiento de su mundo, sus gentes y su política. Saga se ha ganado a una buena parte del público, y no es para menos, gracias a la pluma de Vaughan y al gusto y taco con el que Fiona Staples dibuja.La imbatible Chica Ardilla El que nos siga en The Comic Room sabe perfectamente la debilidad que sentimos por este personaje. La resurrección del personaje de la mano de Ryan North and Erica Henderson ha sido uno de los regresos más interesantes de los últimos años de Marvel. La Chica Ardilla combina a la perfección un interesante acercamiento al tono más juvenil de Marvel con una consciencia del medio propia de Deadpool jugando también con la cuarta pared y los comentarios de los propios creadores. No es de extrañar que la serie se llevase el Eisner a mejor publicación juvenil en 2017.La Visión Dentro de la maquinaria creativa, y recaudadora, que es Marvel surgen pequeños títulos que funcionan perfectamente entre los resquicios de su maquinaria. La Visión es, sin lugar a dudas, una de esas obras que encuentran su lugar dentro de las series limitadas de la editorial y que buscan trabajar sobre temas ajenos por completo al mundo de los superhéroes (aunque esté protagonizado por uno). Tom King parece reflejar lo que ya hiciera Fraction cono Ojo de Halcón y saca de su vida heróica a un personaje tan peculiar como La Visión insertándolo en un entorno familiar y cotidiano. El dúo Tom KIng y Gabriel Walda nos deja una de las series limitadas más potentes de la Marvel de los últimos años y se llevaron a casa el Eisner a mejor serie limitada en 2017.Paper Girls Repetimos de nuevo con Vaughan, en esta ocasión con el dibujo de Cliff Chiang con su peculiar historia de adolescentes, años ochenta y viajes en el tiempo . Papers Girls funcionaría como contrapunto en viñetas de Stranger Things si la serie de televisión fuera tan buena como llega a serlo Paper Girls. Vaughan construye una historia de ciencia ficción y viajes en el tiempo ambientada, al menos una parte de ella, durante los años ochenta sin recurrir a constantes y manidas referencias a la cultura popular para encajar su ficción en el imaginario colectivo. Vaughan construye de nuevo una historia donde las relaciones entre personajes terminan siendo el verdadero motor de la narración.Providence Alan Moore firma una de las obras más intensas e importantes de 2017 con su particular visión de la vida y obra de H. P. Lovecraft. En Providence, junto al siempre excepcional dibujo de Jacen Burrows, el guionista explora diferentes relatos del autor de cuentos de terror y los adapta para encajarlos dentro de su propia vida y tiempo histórico. Moore crea una mezcla entre ficción y trabajo de investigación (el cómic prácticamente funciona como un libro de texto sobre algunas teorías en relación a Lovecraft) que nos hace recorrer sus principales relatos a través del prisma el propio Alan Moore.Mirror El trabajo de Emma Ríos siempre es algo a tener en cuenta y aquí ya os hemos hablado de su Bella Muerte (junto con Kelly Sue DeConnick). En Mirror, de nuevo bajo el paraguas de Image, Emma Ríos se encarga del guión y el dibujo corre a cuenta de Hwei Lim . No obstante, como siempre recalca la autora, el proceso creativo de Mirror es uno muy orgánico en el que ambas se influyen a la hora de escribir y de dibujar y terminan creando una obra compacta que refleja sus dos personalidades. Mirror es una extraña space opera cargada de mitología en un mundo que nos recuerda siempre a la ciencia ficción y al manga de los setenta y ochenta de Tezuka.After Death Jeff Lemire es uno de los guionistas más prolíficos y versátiles del cómic contemporáneo americano . Consigue compaginar en sus trabajos a las grandes editoriales como Marvel y sus proyectos más personales, normalmente dentro de Image. After Death (o A.D) es uno de los muchos cómics que han continuado este año surgidos de su mente. Aquí podría estar también Black Hammer (Eisner a mejor serie nueva) o Royal City , una historia más personal y cercana a su Essex County, pero hemos elegido A.D por su implicación como dibujante sobre el guión de Scott Snyder. Lemire suele dibujar sus propios guiones pero en esta ocasión se adentra junto a Snyder (Batman, Wytches…) en un futuro en el que se ha encontrado la cura para la muerte.