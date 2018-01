/ Habiendo recaudado 533'1 millones en tickets sólo tres semanas tras su estreno (incluyendo ya la cifra de 52'7 millones en el fin de semana de Año Nuevo), Star Wars: Los Últimos Jedi ya es la película número 1 de 2017 en lo que a recaudación en taquilla estadounidense se refiere.Los Últimos Jedi ha destronado otro gran estreno del año de Disney : La Bella y la Bestia, que ha quedado en segundo puesto con 504 millones. El 1 de enero de 2018, sin embargo, La Bella y la Bestia sí que continuaba siendo la número 1 a nivel mundial, con una recaudación de cerca de 1'3 mil millones de dólares (aquí tenéis la clasificación de estrenos de 2017)Star Wars: Los Últimos Jedi ha superado también los mil millones a nivel mundial este pasado fin de semana. El Despertar de la Fuerza consiguió en 2015 2'07 mil millones en todo el mundo, mientras que Rogue One: Una Historia de Star Wars superó los mil millones el pasado año.Los Últimos Jedi ha superado también la marca final en EEUU de Rogue One: 532'2 millones, pero queda muy lejos de los 936'7 millones en total, que lo sitúan como el mayor estreno de la historia.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Mark Hamill desmiente un rumor sobre el final de Los Últimos Jedi Star Wars: Los Últimos Jedi. Entrenando para la película 17 fracasos de taquilla en 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi