/ Es una velada muy atípica para las cinco hermanas Estrella . El 2017 se retira y el 2018 llega con la promesa de muchos cambios y energías renovadas. Y para celebrar el comienzo de un nuevo ciclo, todas las protagonistas eligen cenar y festejar a lo grande.Por un lado, Lucía ( Marcela Kloosterboer ), que no logra recuperar el sueño perdido por las mellizas, se ve en la obligación de recibir en su casa a Carla ( Natalie Pérez ) y a Lucho ( Pedro Alfonso ). Debido a su cansancio y a darle prioridad absoluta al sueño de sus bebés, Lucía le confiesa a su hermana que no hizo a tiempo de preparar nada para cenar. Carla se indigna pero entiende la situación y por ese motivo no tiene más remedio que pedir delivery y conformarse con lo que ofrezca el local que esté abierto en una noche tan especial. Más tarde el que se suma a la cena es Mariano ( Luciano Castro ) que decide, primero, ir al hotel para ver a Miranda ( Justina Bustos ). Como es de esperar, ella sigue deprimida luego de ver morir asesinado a Manuel ( Gonzalo Valenzuela ) pocos días atrás. Encerrada en su habitación, Miranda prefiere pasarlo sola y no ver a ninguna de sus hermanas. Pero la visita de Mariano sirve para cambiarle un poco el humor, y aunque insista en estar sin compañía, al menos puede celebrar con un pequeño brindis junto al ex remisero del hotel.Por otra parte, Virginia ( Celeste Cid ) junto a Javo ( Esteban Lamothe ) preparan una cena muy especial que comparten con Florencia ( Violeta Urtizberea ) y Jazmín ( Julieta Nair Calvo ). Ambas parejas aprovechan la velada para repasar sus respectivas historias de amor y la dupla de Flozmín expresa una vez más su deseo por agrandar la familia, haciendo de ese uno de los principales objetivos del nuevo año que comienza.En el hotel la situación no es mucho más tranquila. Dani ( Nazareno Casero ) se ofrece como parrillero y prepara un asado, mientras que Leo ( Nicolás Riera ) se encarga de atender a los huéspedes que deciden festejar el 2018 en el patio del lugar. Y mientras ellos están con la comida, repentinamente se suma Miranda a ese pequeño festejo. La Estrella no tiene demasiado humor para celebrar nada, principalmente porque sabe que el próximo paso en su agenda es comunicarle a Luca, el hijo de Manuel, que su padre falleció. Pero a pesar de eso, elige darse un respiro y por ese motivo llama a sus cuatro hermanas y las cinco, conectadas a través de una videollamada, deciden recibir el año nuevo deseándose todo lo mejor y procurando estar unidas a pesar de las distancias.En esta nota: Las Estrellas Marcela Kloosterboer Natalie Pérez Pedro Alfonso Luciano Castro Justina Bustos Gonzalo Valenzuela Celeste Cid Esteban Lamothe Violeta Urtizberea Julieta Nair Calvo Nazareno Casero Nicolás Riera LA NACION Canal Espectáculos TelevisiónCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi