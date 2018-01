/ NUEVA YORK.- En Estados Unidos , algunos sintieron que 2017 tuvo más de 365 días. El año que pasó, nutrido, como pocos -al menos en los años más recientes-, en eventos, historias y cambios, dejó cifras que ayudan a ver la realidad de la primera potencia global. Aquí, diez datos sobre ese año que se fue:25,1%Fue la suba del índice Dow Jones de Wall Street en 2017, cuando las acciones gestaron récord tras récord. El desempeño anual fue uno de los mejores de las últimas dos décadas, pero quedó detrás de 2013, 2003 y 1999 y por delante de 2009, cuando el mercado rebotó tras la crisis financiera global y comenzó la trepada que, se espera, continúe este año. La suba refleja el buen momento económico del mundo y de Estados Unidos: la economía creció, los sueldos subieron, el desempleo cayó al nivel más bajo del siglo y la confianza de los consumidores subió al nivel más alto de los últimos 17 años.345Fue la cantidad de tiroteos masivos que sufrió Estados Unidos, casi uno por día . El más letal de todos fue la masacre de Las Vegas que dejó un escalofriante saldo de 58 muertos, además del tirador, Stephen Paddock. La epidemia de violencia armada no ha generado aún una respuesta política contundente por parte de Washington, que reniega de aplicar más controles a las ventas de armas de fuego.5,5Fue la cantidad promedio diario de declaraciones falsas o engañosas del presidente, Donald Trump , desde que asumió -el 20 de enero último- hasta el 13 de noviembre, según el seguimiento del periódico The Washington Post . El periódico recabó al menos 1628 declaraciones "falsas o engañosas". Según el sitio Politifact, que también monitorea la veracidad de las declaraciones presidenciales, sólo el 16% de las declaraciones de Trump son verdaderas, o mayormente verdaderas. El resto, 83%, son mentiras, falsedades o verdades a medias.8000Es la cantidad de kilómetros cuadrados que Trump removió de dos áreas protegidas en el estado de Utah, la mayor reducción de parques nacionales de la historia del país. Trump , además amplió la exploración petrolera en un refugio de vida salvaje de Alaska, llamado Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR, según sus siglas en inglés). Ambas medidas sellaron un giro de Trump en la política energética, al relegar la lucha contra el cambio climático y la protección ambiental para favorecer a los combustibles fósiles.40%Es el porcentaje de norteamericanos que aprueba la gestión de Trump , según el promedio del sitio RealClearPolitics al cierre del año. El sondeo más favorable a la Casa Blanca, de Rasmussen Reports, le brindó un respaldo del 45%. El más desfavorable, de la agencia Reuters y la consultora Ipsos, le otorgó un apoyo del 35%. Trump se encamina a ser el presidente más impopular durante su primer año de gobierno desde que se mide la opinión pública con sondeos científicos.63.600Es la cantidad estimada de muertes por sobredosis de drogas que ocurrieron en Estados Unidos en 2016, según el último informe oficial , difundido a fines de diciembre último. Es la mayor cifra desde 1999 y una consecuencia directa de la crisis de los opiáceos que azota al país: dos de cada tres muertes está vinculada al consumo de opiáceos ilegales, como la heroína, y medicamentos recetados como oxicodona o hidrocodona, un derivado de la codeína.La cantidad de estados en los que se puede comprar marihuana para "uso recreativo" en Estados Unidos. El último estado en sumarse a la ola reformista fue California, donde las ventas legales de cannabis para adultos comenzaron con el cambio de año. La marihuana ya es legal en los tres estados de la costa oeste de Estados Unidos, California, Oregon y Washington, además de en Alaska y Colorado. Otro estado, Massachussets, se sumará a mediados de este año.21%Es la tasa de impuesto a las ganancias federal que pagarán las empresas en Estados Unidos tras la reforma impositiva de los republicanos. Trump consiguió, con ella, el primer gran logro de su presidencia. El recorte para las compañías será profundo y permanente: la tasa actual se ubica en el 35%, la más alta de las naciones industrializadas. La reforma es deficitaria y regresiva: ampliará el déficit fiscal en US$ 1,5 billones durante la próxima década y beneficiará, sobre todo, al 1% más rico del país.16Es la cantidad de pruebas de misiles que realizo el régimen norcoreano de Kim Jong-un durante el año, un marcado avance en su programa armamentista que crispó los nervios de la Casa Blanca y provocó una dura seguidilla de sanciones de las potencias occidentales, Rusia China en las Naciones Unidas.0,6%Es el declive en el bienestar de los norteamericanos, según el índice de bienestar de Gallup , elaborado sobre la base de más de 135.000 entrevistas en todo el país. Demócratas, republicanos e independientes dijeron estar peor que el año anterior. Para los hombres, el índice no cambió, pero para las mujer es cayó un 1,1%. El único grupo que dijo haber experimentado una mejora son las personas de mayores ingresos, que ganan más de US$ 120.000 al año.