/ Planificar un viaje con tiempo siempre será una excelente opción. Foto: Stocksnap.io Viajar es una de las experiencias más increíbles que cualquier persona puede tener la suerte de vivir. Ya sea descubrir ciudades, perderse en un bosque o relajarse en una playa de arena blanca, muchos mortales se esfuerzan a diario para lograr una escapada que permita descansar y descubrir el mundo. En ese sentido nace la necesidad de organizar viajes. Lo que para muchos es un proceso simple, para otros es una tarea desafiante y complicada. Entonces, ¿cómo se empieza? ¿Cuáles son las mejores herramientas para encontrar vuelo s buenos-bonitos-baratos?A continuación, dejaré todas las herramientas que utilizo a la hora de encarar la búsqueda de aéreos. Previo a eso, es muy importante establecer ciertos elementos clave antes de comenzar:a) ¿Conozco las fechas en las que quiero viajar o tengo una agenda flexible? Puede resultar una obviedad, pero muchos desconocen que la flexibilidad es el mejor amigo de las tarifas económicas. Limitar la fecha de salida y regreso limita también nuestro espectro financiero.b) Tengo las fechas, pero ¿conozco mi destino? Esta alternativa también es una buena opción para encontrar vuelo s a precios accesibles. Es decir, cuantas menos limitaciones se impongan, nuestras chances de emitir pasajes a un valor bajo aumentan.Nunca tan angustiante el momento en que uno está feliz por haber logrado emitir un pasaje para que venga un conocido a decinos que lo emitió a una diferencia abismal. La sangre corroe y los dientes rechinan pensando qué se podría haber hecho para dar con aquella tarifa que a nosotros se nos escapó de las manos. Entonces, ¿qué herramientas de búsqueda se pueden utilizar para encontrar vuelo s?Buscar pasajes de avión no siempre es una tarea simple, ¿cuáles son las mejores alternativas según tus necesidades" Foto: Latinstock Agencias online. Una de las más reconocidas es uno de los "cuatro unicornios" argentinos : Despegar.com . El sitio web que nació en 1999 y cuya expansión no ha tenido límites desde entonces es la agencia de viajes número uno en Latinoamérica. Se trata de una las alternativas más comunes y más utilizadas por los usuarios que hacen compra de aéreos, hoteles o paquetes desde la web. Suelen trabajar con distintos medios de pago y promociones bancarias. Entre otras opciones como Despegar, pueden encontrar: Almundo, Tije Travel, Atrapalo, Avantrip, y muchísimas más. Buena alternativa para quienes buscan muchas opciones para financiar un viaje.Agencias físicas. El modelo más tradicional y la opción elegida generalmente por empresas o personas que viajan en grupos grandes. El beneficio de esta alternativa es la de una atención personalizada que nos ayudará a cumplir nuestros deseos sin tener que pasar por el esfuerzo que supone la búsqueda.Cuáles son los medios de pago más convenientes para emitir un aéreo. Foto: Shutterstock Hopper. Esta aplicación norteamericana no sólo permite emitir aéreos, sino que también nos alerta cuándo es el mejor momento para hacerlo. El proceso es simple: se descarga en dispositivos iOs o Android y se selecciona un punto de salida y regreso. Automáticamente se redirecciona a un calendario anual que marca con colores (del verde al rojo) cuándo es más barato volar. Aquí se debe hacer hincapié en el punto a). Si tenemos las fechas decididas es cuestión de seleccionarlas y crear una alerta que nos notificará el mejor momento para emitir el aéreo según el algoritmo de predicciones de la aplicación. Si no hay predilecciones, lo ideal es ver cuándo es más barato y emitir cuando el conejo de Hopper nos lo indique.Si bien la aplicación es buena y aclamada a nivel internacional, también tiene una contra: los pagos se realizan únicamente con tarjeta de crédito, en un solo pago y en dólares (que los bancos generalmente luego pasan a pesos al momento del cierre de la tarjeta). Además, al tratarse de una aplicación norteamericana, sólo está habilitada en inglés.Si se eligiera esta opción, una vez emitido el aéreo, Hopper enviará una confirmación vía mail que llegará con dos códigos: uno que servirá para ubicar nuestro viaje en la app y otro que servirá de referencia en la aerolínea en la que se hará el vuelo . Además, al momento de realizar el pago, el usuario podrá ver en el detalle de emisión el costo de la comisión de la empresa, que es de US$ 5. Si se decidiera hacer un cambio o cancelación, Hopper no cobra intereses, pero si cobrará lo que aerolínea exija como condición para hacer cambios o cancelaciones.Esa herramienta mágica llamada "comparador de tarifas" KAYAK. Una empresa que ofrece herramientas para la gestión de viajes . La página web busca en cientos de otras webs para brindar información que permitirá elegir vuelo s, hoteles, alquileres de autos o directamente un paquete completo para las vacaciones. Sin dudas, a los que van a pescar aéreos lo que más les debería interesar es la herramienta de predicción de tendencias de precios. Esto nos servirá para saber cuándo es más conveniente emitir un aéreo. El sistema de alertas también resulta ideal, pues nos avisará cuando se registren precios bajos para los destinos que se desean en las fechas establecidas.SkyScanner. Se trata de una página web (también tiene desarrollada una aplicación) que analiza vuelo s en distintas agencias online . Es decir: supongamos que un viajero busca un vuelo de Buenos Aires hacia Madrid. Como primera medida se debe establecer a la Argentina como país de origen, ¿por qué? El motor de búsqueda de SkyScanner analizará los parámetros ingresados y cruzará esa información sobre la de distintos proveedores nacionales. Una vez terminada la búsqueda, se arrojaran los resultados que se podrán filtrar según una larga lista de factores: precio, escalas, aerolínea s, horarios de salida, etc.Además, esta página ofrece una particularidad realmente interesante, sobre todo para quienes no tienen elegido ni el destino ni la fecha de salida. Al momento de ingresar el punto de salida, ingresamos nuestra ciudad, pero al momento de ingresar el destino, podemos optar por poner "Cualquier lugar del mundo" y en la fecha el "mes más económico" o un mes completo. Esta herramienta nos ofrecerá un listado de países con precios base por ciudades.A diferencia de Hopper, como aquí se trata de agencias nacionales (se puede cambiar el país que motorizará la búsqueda), el pago se puede hacer en pesos y en cuotas. Una vez encontrada la opción deseada y al hacer click sobre la misma, SkyScanner nos redireccionará a la agencia que emite el aéreo para proceder al pago. Es decir: Sky Scanner no emite aéreos, sino que nos llevará a las páginas web de las agencias online que ofertan los pasajes.Opciones para sortear las dificultades que pueden significar emitir un aéreo. Foto: Shutterstock Google Flights. Un sitio ofrecido por el famoso buscador que permite obtener un panorama de horarios, fechas y precios de vuelo s deseados. Para quien navegue en él, el sistema es fácil de usar : se trata de ingresar un punto de origen y de destino, una fecha y toda la potencia del buscador carburará con el fin de ofrecer rápidos y buenos resultados. Ahora, un dato muy importante: Google Flights no vende aéreos. El motor de búsqueda ofrece recomendaciones sobre a quién comprarle. Es decir, se trata de un buscador de precios que revela datos para compras pasajes más baratos según la época en las que se quieran viajar.Turismo City. He aquí una alternativa de búsqueda de origen nacional . Turismo City es un sitio web argentino que analiza tarifas de más de veinte agencias de viaje y que procesa información de más de tres millones de vuelo s para ofrecer al viajero una opción que se ajuste a gustos y necesidades. Con un funcionamiento similar al de SkyScanner o Kayak, Turismo City tiene una opción realmente interesante y es que, desde su Home Page, habilita al usuario a hacer click en destinos en promoción. Al ingresar, las ofertas están divididas desde la fecha de salida, escalas y cantidad de días de estadía. Nuevamente, como en SkyScanner y en Kayak, Turismo City no es una agencia a través de la cual se emiten los aéreos, sino que el sitio redirige al usuario a la página de la que se rastreó la promoción.Newsletters. Estar subscripto a las novedades de las aerolínea s y/o agencias online puede resultar molesto para muchos porque resulta ser sinónimo de una infinidad de correos, pero sin dudas es una excelente alternativa para recibir ofertas antes que nadie. Las compañías aéreas suelen emitir alertas a través de sus newslettesrs para avisar a los usuarios buenas oportunidades para emitir pasajes. Además, la mayoría de los sitios permiten crear alertas personalizadas que nos avisarán cuando se detecten las ofertas deseadas.Foto: Archivo / Shutterstock Bonus Track Las alternativas mencionadas anteriormente son solo algunas opciones entre decenas de variables que los viajeros pueden elegir para armar su viaje. Todo es relativo y todo se decide según gustos, preferencias y disponibilidades. Como bonus track , antes de concluir, una lista de últimas recomendaciones que sirven para prepararse antes de encarar la búsqueda de pasajes:Intentar viajar en temporada baja. Esto no solo conseguirá que probablemente podamos emitir un aéreo a buen precio, sino que además veremos menos gente en los puntos turísticos a ser visitados.Organizar el viaje con anticipación: la madre de la organización es la anticipación. Si uno puede planear con días tiene mayor libertad para poder hacer la emisión de pasajes con tiempo, conseguir hoteles en cómo hasta sacar visitas a actividades turísticas con descuentos.Cancelar el pago de la mayor cantidad de cosas posibles antes de emprender el viaje. Si antes de las vacaciones se puede ir habiendo pagado el avión , hoteles y actividades (guías, entradas al teatro o excursiones) nos da un margen más preciso para saber cuánto nos resta para los días que estemos en destino.Buen viaje y, como siempre, ¡a disfrutar!