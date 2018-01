/ PUNTA DEL ESTE.- Como todos los años, las arenas esteñas insinúan durante los primeros días de la temporada la tendencia que se instalará en Argentina en 2018. Sucedió con los selfie sticks, los drones , las barbas largas y tupidas para ellos y las túnicas largas y etéras para ellas. Ahora el Este adoptó el glitter, y tiñó con brillos, strasses, gloss y purpurina los rostros y los cuerpos de ellas-y las barbas de ellos- para realzar el clima festivo.La tendencia de la glittermanía o Festival glitter (como se conoce internacionalmente) asomó tímidamente el año pasado en grandes pasarelas europeas. Chanel, Yves Saint Lauren, Dolce & Gabanna, Marc Jacobs y Burberry la impusieron a través de sus modelos. Ese despliegue refulgente sobre la piel, aplicado con esmero por make up artists, se emuló del ámbito teatral primero, de cónclaves para fashionistas como Burning Man en Estados Unidos, después. Las historias de Instagram hicieron el resto.El glitter se impone en la noche esteña. Foto: Gentileza Prensa Pero los brillos multicolores o plateados con si fueran gemas o pequeños diamantes adheridos en los párpados, pómulos, la sien o la frente ahora bajaron del escenario y delas redes sociales a la platea y se estrenaron días antes de Año Nuevo en la fiesta de Absolut en La Susana, en José Ignacio. Allí el dress code lo decía todo: "Radical". Una invitación para promover la libertad de expresión y desacartonar la estética esteña, ayudada por una legión de maquilladoras profesionales que en medio de la fiesta esculpían con glitter los rostros de los invitados, sin distinción de sexo pero sí de edad.Bastó ese estreno en sociedad para que la glittermanía se mudara a muchas de las fiestas de Año Nuevo. Por caso, ayer en Bagatelle los looks para despedir el año se iluminaron con glitter. Otro tanto se vio en la megafiesta Sensation y continuó (o terminó de consagrarse) en la celebración híper exclusiva del norteamericano Patrick Bosworth, en la chacra Yellow Rose Polo Ranch, que le alquiló a Jorge "Corcho" Rodríguez.El glitter se impone en la noche esteña. Foto: Loreley Gaffoglio Con un despliegue como pocas veces se vio en una fiesta privada, el anfitrión, un egresado de Harvard Business School, CEO de Duetto, una plataforma de optimización de negocios, convirtió la chacra en un ámbito de estilo Imperio romano, donde los invitados, enfundados en colores claros, se lookeaban con asesoras de imagen, que además de glitter artístico proveían accesorios para los atuendos.Si entre todas las celebraciones ayer hubo una que descolló por la producción y escala fashionista fue la de este americano, "enamorado de la Argentina y del Uruguay".Según los entendidos, la glittermanía es una tendencia veraniega exclusivamente para millennials, pensada para los festejos nocturnos y para contrastar un tipo de maquillaje que debe ser extremadamente natural. Bien aplicado-dicen-funciona como un accesorio."Es una gran tendencia en este momento por eso hoy se lo incorpora cada vez más en los looks. La variedad estética es enorme: hay distintos tipos de grosores, gemas adhesivas y tonalidades, desde satinados a tornasolados. Pero van en partes específicas de la cara y se lo debe aplicar con mucho criterio estético", cuenta Titi Cleris, la make up artist, contratada por Absolut para lookear a los invitados.El glitter se impone en la noche esteña. Foto: Gentileza Prensa "La licencia para el festival glitter es claramente hasta los 30 años por una cuestión de fineza. Pero se lo puede usar con moderación para fiestas si se tiene más edad. En Punta del Este la gente es muy fina y calculo que cada uno tendrá su norte. Pero sí es la tendencia que predominó este año en el maquillaje artístico", apuntó la reconocida maquilladora Marian Pereda."Creo que fuera de las fiestas importantes o en la playa-enfatizó-, no es un look para usar habitualmente. A mi entender es un look del verano, que se usa para el verano y que muere en el verano. Pero, claro, va e en lo que se permita cada uno. Las millennials están muy duchas con el tema maquillaje y se lo aplican ellas, porque miran mucho tutorial. Y las mujer es grandes, que saben maquillarse, lo harán más o menos bien y otras cometerán torpezas", apuntó Pereda.La artista plástica, especialista en moda y tendencias, Ana Bonamico, también alertó sobre" la importancia de saber usarlo y combinarlo. "Es muy difícil que la gente lo haga bien, o lo combine bien. Hay que tenerle respeto al glitter para no derrapar".LA NACION Sociedad Verano 2018Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi