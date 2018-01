/ ¿Qué pasa cuando los amores de verano no quieren morir en el verano" Foto: Shutterstock Hola Consuelo, va mi historia: estoy hace unas semanas en la costa (prefiero no poner el lugar exacto) y conocí a un chico que trabaja acá en la playa, es barman en el balneario. Él es de Pilar, me dice, y viene a trabajar acá por el verano. Yo soy de capital, no es tan cerca pero no es tanto tampoco. Yo manejo además y él también. Nos cruzamos en la playa, nos seguimos por Instagram y nos escribimos por ahí bastante seguido. Yo estoy acá con amigas en la casa de los padres de una amiga. "Apretamos" un par de veces y el otro día concretamos, re bien, cero vueltas. Al día siguiente fuimos a desayunar a la playa, re romántico, todo muy natural. Todo se va dando.Yo me vuelvo a capital el 25 de enero porque tengo que preparar un final…ya sé que falta pero me doy cuenta de que me estoy recontra enganchando y no sé qué hacer. No sé si por cómo se dieron las cosas no es requete obvio que el asunto va a quedar acá. Yo sé que debería disfrutar la experiencia y ya, no soy tarada, pero no puedo dejar de pensar en lo que va a pasar. ¿Qué hago?Gracias,La Enamorada de Verano (22)Querida Enamorada:¡Ay, qué asunto los amores de verano! No creo que seas una tarada, de hecho, parecés tener las cosas bastante claras. La consigna "disfrutá el presente" solo le sirve a la gente que tiene una disposición "natural" hacia eso: la mayoría somos más neuróticos y, como vos, ni bien conocemos a un chico que nos gusta empezamos a pensar en cómo vamos a hacer para llegar a Pilar cuando se termine el verano (desde el momento en que hiciste ese razonamiento ya estabas frita). Así que no te voy a decir que "disfrutes el presente y no pienses en nada más", porque si ya no te sale, el consejo de pensar en nada no te sirve para nada.Sí te voy a ofrecer una versión "mejorada" de ese consejo: no dejes que tu ansiedad arruine tu verano, ni tu amor de verano. Para eso: primero, no te enrosques de más con el tema. Charlalo alguna vez con una amiga si necesitás sacártelo del pecho, pero no les quemes el bocho a ellas 24-7 con el tema, no sirve para nada más que para estar de mal humor y ponerlas de mal humor a ellas. Tampoco (ni se te ocurra) le armes un ataque a él, como si fuera "obligatorio" que él te ofreciera garantías o algo como eso: se va a escapar corriendo y con razón. Si te ponés muy ansiosa tratá de verlo un poco menos para no tenerlo tan presente y de paso darle la chance de extrañarte y ver qué le pasa con vos. Y cuando te vuelvas, TRANQUILA. No generes una conversación seria antes de irte ni nada. Despedite con un beso y un "nos vemos, tal vez", relajada y misteriosa. Esperás unos días y le mandás una foto de tus apuntes con un mensaje estilo "calculo que tu verano marcha mucho mejor que el mío" y esperás a ver qué pasa. Cuando él vuelva (imagino que se quedará toda la temporada, hasta principios de marzo, si labura allá), si siguieron charlando, por ahí da para tomar una cerveza: te vas a dar cuenta si da. Y si no, no pasa nada. Los amores de verano son grandes anécdotas para los años venideros así que incluso cuando no funcionan, es todo ganancia.Cariños y mucha suerte,ConsueloConsuelo estará disponible para resolver todos los conflictos digitales que lleguen a la casilla [email protected] , como comentario a esta nota o a la cuenta de Facebook de LA NACION. Si la consulta es comprometedora, cuidará el anonimato del remitente.LA NACION Sociedad Modales de bolsilloCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi