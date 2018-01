/ Cuando en las sacudidas finales de 2017 Claudio "Chiqui" Tapia dijo que en apenas siete meses los visitantes volverán a las canchas, el cartelito de "noticia del día" se activó. No hay, al fin y al cabo, muchos fenómenos que reflejen con más claridad el fracaso argentino. El problema es que Tapia ya prometió esto varias veces, por eso fue saludable ser escépticos.Sería injusto, sin embargo, poner la carga de la responsabilidad exclusivamente en el jefe de la AFA. Que el fútbol argentino sea en muchos aspectos más sufrimiento que disfrute es un asunto que no supieron ni quisieron solucionar los clubes, mucho menos la AFA de Julio Grondona. Ni hablar del gobierno de la presidenta extasiada por los violentos subidos al paraavalanchas.Por eso es que llama tanto la atención que el presidente con mayores pergaminos futboleros de la historia argentina prácticamente no hable del tema. Mauricio Macri presidió Boca Juniors: aval de sobra para explicar (y entusiasmar con) un plan que clausure una de las grandes vergüenzas de la sociedad argentina. No se lo escucha en boca de la ministra de Seguridad, tampoco lo menta el Presidente. Los que lo conocen bien dicen que, antes que hablar, el ingeniero Macri prefiere hacer. Ojalá sea eso.LA NACION OpiniónCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi