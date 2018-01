/ Foto: LA NACION Luego de un año de elecciones en el que no se registraron aumentos en el transporte, y con la intención de reducir los subsidios para el sector, el Gobierno anunciará esta semana una suba en los boletos de trenes y colectivos, y el nuevo sistema multimodal, que se utilizará a través de la tarjeta SUBE para brindar beneficios a quienes usen más de un transporte público en el transcurso de dos horas.En el Gobierno confirmaron ayer a LA NACION que el anuncio lo realizará el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, esta semana, entre mañana y pasado mañana más específicamente. Las fuentes oficiales no dieron más precisiones acerca de los nuevos precios que tendrán las tarifas pero sí aseguraron que comenzará a implementarse un sistema multimodal de transporte.A comienzo de 2016, el Gobierno anunció un incremento de los boletos de trenes y colectivos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense de un 100%. Entonces, la tarifa mínima del colectivo pasó a costar $ 6, cuando antes valía $ 3. La tarifa social quedó en 2,70 pesos.El tren pasó a valer entre $ 2 y $ 4, según la línea utilizada por el usuario. Hasta entonces, el mínimo se pagaba entre $ 1 y 2. En ese caso, la tarifa social pasó a oscilar entre $ 0,90 y 1,80."La semana próxima [por esta], el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, va a dar una conferencia de prensa para anunciar el nuevo esquema tarifario del transporte", había anticipado el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la semana pasada en una conferencia de prensa. "Dietrich va a anunciar el nuevo esquema tarifario que no solamente tiene que ver con el valor del boleto, sino también con innovaciones para proteger a los sectores más vulnerables", agregó.El jefe de Gabinete había indicado que el aumento en los precios de los boletos "se va a dar de manera gradual y comenzará a regir a partir de febrero de 2018".En las últimas semanas se sumaron trascendidos que indicaban que el valor mínimo del boleto del colectivo pasaría de $ 6 a $ 8, y que el del tren podría subir de $ 4 a $ 8. Fuentes oficiales consultadas por LA NACION ayer estimaron que, para el caso de los trenes, habrá subas diferentes (dependiendo del servicio) y que serán probablemente más altas en el Mitre y en el San Martín, en principio.El sistema multimodal buscará beneficiar a los bonaerenses que todos los días ingresan en la Ciudad de Buenos Aires a trabajar y viceversa. A través de la SUBE dará beneficios a quienes salten de transporte dentro de las dos horas.En esta nota: Actividad económica LA NACION Economía Aumento de tarifasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi