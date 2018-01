© David Osio

Si hacemos un balance y observamos el desarrollo de la situación nacional con el cristal del PSUV, no cabe dudas, que lo resaltante en ese cristal serán los actos electorales, como un hecho sobresaliente del proceso. Por alguna razón, las autoridades políticas del PSUV colocan ese hecho como un estandarte de consolidación de la propuesta de Chávez.Según ese cristal, vamos con un viento que empuja la nave al puerto previamente escogido. Una maquinaria electoral que produce una cierta cantidad de votos, que no suman como conciencia. Es lo esencial.Si nos proponemos mirar la ruta que el buque lleva y dejamos de usar el cristal del PSUV, si no caemos por inocentes, la caída sería por ingenuidad.Coloquémonos nuevamente el cristal del PSUV y veamos qué se deja ver por ese cristal.Por ahí ven a Maduro imponente y mereciéndose una "A"por las bolas que supuestamente le ha puesto para que el buque se vea imponente.No entra en el análisis el fenómeno de la corrupción y cómo Maduro y su equipo fueron indiferentes.Pasa desapercibido el fenómeno porque se "explica" como un acto de traición.Es uno de los hechos más visibles desde 2013.Por supuesto, no comienza en ese momento.Si me quito ese cristal y me coloco el que usaba Chávez, tal vez sea visible, que el lamento o versión mostrada frecuentemente por Maduro sobre la crisis que confrontamos, no sea tan objetivamente cierto.La supuesta guerra pudo reducir oportunidades, pero fue muy importante la escasa efectividad del gobierno.Guerra e inefectividad son dos caras de un drama. La guerra si existe, necesitó de la torpeza.Si me quedo con ese cristal, una simple hoja de papel y un lápiz; el cristal puede estar advirtiendo de otros hechos con peso muy específicos y avanzados.Es seguro observar, que la ruta del buque fue vulgar e intencionalmente alterada.Los amigos de otros países, andan deslumbrados con los espejitos y ven los que desean ver. Ven una junta de beneficiencia y eso es suficiente. Esto es socialismo.Si sumó todo lo dilapidado desde 2013 hasta la presente fecha en corrupción, malos manejos, gastos innecesarios y programas inútiles (clientelares), la conclusión pudiera ser que con todo eso sumado, el país pudo haber tenido un soporte para cubrir el momento de las vacas flacas y la guerra.Si sumó esto y además sumo los recursos en las acciones emprendidas para resolver todo a fuerza de billetes que no se tienen, la conclusión es que Maduro no es lo que dicen y que Chávez, como otro ser humano se equivocó totalmente con luna plena y todo.Tengo entendido que él PSUV sin el menor respeto por sus militantes ya tomó una decisión para las presidenciales del 2018.Cabe preguntarse: Por qué Maduro ? No es necesario ni en eso rectificar? No traicionó Maduro el último aliento de Chávez, expresado en golpe de timón?

