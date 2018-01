© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

La zona sur de Acarigua representa el mayor cordón de pobreza de Acarigua y del municipio Páez y cuidado si no es también de todo el estado, agrupa mas de 50 barrios urbanizaciones, invasiones, complejos urbanísticos, concentra la mayor cantidad de habitantes por metro cuadrado, en cuanto a lo electoral, han sido los mas leales a Chávez y a la revolución Bolivariana, pues desde mi punto de vista, a mayor pobreza material, mayor conciencia de clase y mayor conciencia política hay en el ser humano, en ese ámbito geográfico es para que se impulsara una comuna, pero no de papel , no de taquilla única, una verdadera comuna, con espacios socio productivos, pero bueno eso daría para otro artículo o varios, que me comprometo antes ustedes mis lectores a escribirlo.En la urb. Gonzalo Barrios, por cierto algún día le cambiaremos el nombre a ese barrio, los revolucionarios que vivimos allí tenemos esa deuda moral, existe un polideportivo como tal, en el sector 6, están varios espacios deportivos juntos o contiguos, existe el estadio de beisbol Memin Castejon, la cancha multifuncional de básquet, voleibol, futbol sala y salón, luego sigue la cancha de futbol campo, y al lado de esta, existe la cancha techada multifuncional Nabor de Jesús Gonzales Carmona, en la escuela Bolivariana Manuelita Sáenz, bien de esas 4 infraestructuras solo 2 están funcionando, como lo son la techada de la escuela en la cual la gente del barrio juega caimaneras de voleibol, aparte del uso que le da formalmente la escuela y la otra es la multifuncional en la cual juegan a diario, básquet, futbol sala y otras actividades; el estadio de beisbol esta todo enmontado, la cerca perimetral esta en el suelo o caída mas del 50%, el baqueton se cayo, esta allí tirado, los dogauts son la vivienda de unos panas que se la pasan consumiendo estupefacientes, y se la pasan viendo a ver que se "hayan por ay" y están en situación de calle (donde estará la misión negra Hipólita que no los capta) . Por otro lado el campo de futbol esta totalmente enmontado, pienso que es el mas fácil de recuperar, pues allí están sus arquerías.En esa comunidad viven dirigentes deportivos de todos los niveles, nacionales, regionales y municipales de diferentes entes gubernamentales y asociaciones que tienen que ver con el deporte organizado, viven entrenadores, monitores o profesores de las disciplinas que allí se podrían impulsar en ese polideportivo, los alumnos de esas posibles escuelas los hay por montones, no solo en esa comunidad si no en toda la zona sur.Ahora quiero hacer la propuesta formal del "POLIDEPORTIVO HUGO Chávez SUR", comienzo con el estadio de beisbol Memin Castejon, allí propongo se cree la escuela de beisbol menor "Williams David Pérez", porque este nombre, David como lo conocemos en el barrio, es un muchacho que se crio en la Gonzalo, comenzó a practicar beisbol en ese estadio, su primer entrenador fue Nabor Gonzales, un camarada muy cercano a mi, y quien ha triunfado en el beisbol Profesional Venezolano y en las grandes ligas (MLB), el cual esta temporada, jugo para los cardenales de Lara y es nómina de un equipo de Grandes Ligas, en la cancha multifuncional podría crearse la escuela comunitaria de iniciación deportiva (ECID) de básquet con el nombre de una gloria deportiva de Acarigua, en el campo de futbol, funcionaria la ECID Daniel Linarez, quien es este pana, Daniel es un muchacho del barrio del sector al igual que David, es un jugador profesional de futbol, es en zurdazo, juega como lateral izquierdo, alguien una vez me dijo ese es la gacela linarez, pues cuando agarra un balón lo lleva de arquería a arquería sin que nadie lo pare, cuando prende el motor nadie lo alcanza, ni el mas pintado, jugo mas de 100 partidos con mi penta del alma, con el glorioso Portuguesa FC, fue vendido al Caracas FC, y allí se ha destacado, llegando a jugar copa Sudamericana, es un muchacho muy humilde, con el he compartido varias veces, y al igual que David cuando le conte de esta idea, no dudo en decirme que si; en este mismo orden de ideas propongo que a ese campo de futbol se le coloque el nombre de Miguel Mariño, miguel es ex jugador del primer Pentacampeon de Venezuela , mi portuguesa Fc, es un camarada que siempre a formado parte del equipo político del barrio, ha sido vocero de deporte del consejo comunal y ha sido el formador de muchos jugadores de futbol del barrio a través de su ECID, y creo que fue el que impulso, construyo e hizo realidad ese campo de futbol hace algunos años atrás, por eso pienso que debemos homenajearlo de esa forma; en la cancha techada de la escuela sugiero se forme la ECID de Voleibol Narjorbel García, quien formo parte de la selección de voleibol del estado Portuguesa entre los años 96 y 97, es un habitante del barrio Fe y Alegría, estudio su bachillerato en el 5 como le decimos los del Sur, bueno liceo 5 de diciembre y es un trabajador, entre el y su compañera de vida, otra apasionada por el voleibol al igual que el, podrían ser los entrenadores de esa ECID, allí también quedan varios espacios que se podrían utilizar para las siguientes ideas, hay un espacio entre la cancha de beisbol y la de futbol en el cual se podría impulsar un gimnasio a cielo abierto de maquinas y pesas que después podríamos soñar en techarlo, pero en un principio a cielo abierto, entre el campo de futbol y la cancha techada de la escuela hay otro espacio que se podría usar para construir una piscina, y que allí funcione una ECID de natación, esto si seria un proyecto a mediano y largo plazo, por el financiamiento que requiere para ello, por el Consejo federal de gobierno se pudiese buscar el financiamiento como tal; al lado de la escuela Manuelita Saenz, existe un terreno en el cual practican Kikimbol un grupo de muchachas del barrio y de otras zonas, allí reflexiono que se podría crear una ECID de Kikimbol y la creación de una cancha con todas las medidas reglamentarias de ese deporte, el nombre para la ECID, aun no lo tengo, pero para la cancha sugiero el de Marlene la China , la cual ha sido una incansable dirigente de esa disciplina a nivel regional, local y también Vive en nuestro barrio.Por ultimo quiero proponer que en la cancha techada que esta a 2 cuadras de este polideportivo, que se ubica en el sector 3, a media cuadra del módulo policial, en la cual sugiero funcionen varias ECID en deportes de combate, por ejemplo karate, tae kwondo, boxeo.Para esa cancha propongo el nombre de David Garrido quien se fue a otros planos a muy temprana edad y fue jugador de futbol, básquet y todo tipo de deporte, quien nació en el sur, en el barrio 15 de marzo, al cual conocí desde pequeñito, pues sus padres se formaron como profesionales, en la aldea Manuelita Sáenz de la misión sucre, la cual tuve la dicha de coordinar durante 3 años.Por ultimo quiero hacerle llegar esta propuesta al presidente, Ministro del deporte, Rafael Calles Gobernador de Portuguesa, director regional de INDEPORT, Efrén Pérez Alcalde del municipio Páez, al director de IMDERPAEZ, a la gente del Movimiento por la Paz y la Vida del ministerio del Interior y justicia, a los camaradas ministros, Blanca Eckhout, Ughbel Roa, Wilmar Castro Soteldo y Francisco Torrealba, pues son de portuguesa y de aquí de Acarigua, para que ayuden a la consolidación de este sueño, con su apoyo sería un poco mas fácil, pero en lo personal estoy dispuesto a impulsarlo y crear todo un equipo de trabajo para hacerlo realidad con o sin.SEGUIREMOS VENCIENDO!!!.Edgar Gómez@EdgarGuevaristaAcarigua-Portuguesa- Venezuela 29/12/2017 7:00am

© David Osio Venezuela