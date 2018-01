© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

Tenemos que hablar clarito y raspao. Acabamos de aguantar la pela más grande que nos han dado en un bojote de años. Una verdadera pela y para completar indefensos por el lado que se vea. Por uno, el gobierno que se le escapó de las manos como un Ledezma cualquiera esta bárbara especulación y por el otro la oposición brincando en una pata por así era que querían ver a los venezolanos como si la pela era sólo para los chavistas.Una oposición que, en lugar de ayudar lo que ha hecho es arreciar la campaña para un bloqueo económico sin precedentes.El gobierno ha querido solucionar con pañitos calientes que a la final lo que hacen es agravar la vaina.Desde el último salario mínimo se le ha metió el dedo en el trasero a los venezolanos sin que nadie dijera "esta boca es mía".Fue un descarado golpe al estómago que dificulto que haya otro año como este, y si lo hay ahí sí verdad que el estómago se va a pegar del espinazo y todo el mundo peso pluma.Como no hay quien defienda al pueblo que está llevando palo parejo por parte de los abusadores sin que nadie meta la mano, entonces, nosotros mismos tendremos que tomar las riendas y darle un parao a este abuso que nos llevó a la peor navidad y año nuevo de la historia.Vamos a tomar justicia con nuestras propias manos a ver si así logramos acabar con esta descarada manera de burlarse tanto del pueblo como de las propias leyes y del gobierno que no reacciona.Llamo al pueblo en general tanto el pueblo rico como al pueblo pobre que es el más golpeado a organizarnos y hacerle a los especuladores y abusadores un boicot a ver si de esa forma podemos hacer algo por nosotros mismos.En casi todos los países existe la organización vecinal sin ningún tipo de directiva, sin ninguna voz de mando que no sea la línea telefónica o ahora las redes sociales , pero en serio y en acción conjunta todos unidos.Por ejemplo, la carne, que en tres meses subió de 35 mil bolívares a 220 mil; el queso de 25 mil a 240 mil; y así sucesivamente, entonces pongámosle una fecha y los días de duración a un boicot en el cual ningún venezolano salga a comprar carne, pero que por los lados del gobierno que se cuide las fronteras para evitar la salida de esa carne venezolana a otros países.Si le hacemos un muy bien organizado boicot al queso que, de una forma bárbara y descarada subió de 25 mil bolívares a 240, tendremos como resultado que los ganaderos tendrán que botar la leche como lo hicieron el 2002 con el paro empresarial y petrolero.Fecha de inicio y fecha de terminación y veremos los resultados positivos, porque no se justifica que en una año donde hizo un buen invierno y pasto suficiente para el ganado, la carne y el queso subió de una manera desproporcionada porque y que un rollo de alambre vale un millón de bolívares.Pongamos la fecha del tiempo en que no se comprará cebolla, cambur, plátano, papa, zanahoria, monte, ají, etc., y veremos qué harán con una cosecha tan grande como la de este año pero que de 6 mil bolívares subió a 120 de una forma abusiva y descarada.Que se pudra la cebolla, el tomate, la papa, el cambur, etc. El maíz es otro caso emblemático. Un invierno como nunca antes y las cosechas a millón pero el maíz ya está por los 15 mil el kilo.Pero el acabose ha sido lo del pescado.Nadie gasta un centavo en comida para la cría de pescado. Como excusa para el abuso en los precios está que si el motor, que si el bote, que si la gasolina, el aceite, que en su mayoría es el gobierno quien otorga los créditos, pero que le ponen el precio que les viene en ganas.Entonces, organicémonos y de una manera muy bien trabajada hagamos el boicot que en todos los países ha dado resultado positivo.Vamos a dale…

© David Osio Venezuela