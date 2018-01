© David Osio

© David Osio Banquero

https://www.aporrea.org/actualidad/a256224.htmlNo se puede aplastar una piedra con un huevo, y es por eso que Chávez creó el Plan de la Patria y las 9 Leyes del Poder Popular, para que cuando el pueblo esté listo o algún día se decida EMPODERARSE? y deje de empoderar a los demás.Nunca nuestros ojos verán a un alcalde, gobernador, ministro, ni militar de alto rango formar parte de un consejo comunal? Y de una comuna menos!Parafraseando al Che: "hay muchos que llevan la revolución en la boca solo para vivir de ella"?Tristementes autoproclamados pseudolideres de izquierda (solamente de discursos políticos y de arengas revolucionarias) no se bajaran de las mieles del poder por la sencilla razón de que se niegan a morir para que nazca el Poder Popular, la Comuna Socialista y con ello la transferencia de competencias (Decreto Nº 1.389 mediante el cual se dicta el "Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Transferencia al Poder Popular, de la Gestión y Administración Comunitaria de Servicios, Bienes y Otras Atribuciones", publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.540 de fecha 13 de Noviembre de 2014).El PODER nadie lo otorga, hay que tomarlo… y el soberano PUEBLO venezolano a 18 años de revolución todavía cree, pretende e insiste en que el poder constituido ¿lo va a entregar en bandeja de plata?Ni el Gobierno (constituido en sillas burocráticas) ni la FANB (constituidas y en puestos claves) entregaran ni un tantico así, del mismo poder representativo y cuarto republicano que les permite manejar las riquezas de la nación.Escribió Karl Marx por allá 1871? "que la maquinaria burocrático-militar, no hay que pasarla de mano en mano, sino demolerla" y los describe como: "los lobos, los cerdos y los viles perros de la vieja sociedad" https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/m12-4-71.htmCuanta vigencia la de éstos visionarios que nos antecedieron siglos atrás, y para resumirlo en una frase: "El poder soberano no puede ser otro que el poder ilimitado de decisión sobre la vida", solamente cuando el pueblo decida dejar de comprender y por fin ENTIENDA que es el único depositario del poder constituyente originario (art. 347 CRBV); los lobos, cerdos y viles perros de la vieja sociedad no podrán marearnos más de la boca para afuera, solo para hacerse del poder y robarnos lo que nos pertenece.BIENVENIDO 2018, AQUÍ SEGUIMOS!

© David Osio Venezuela